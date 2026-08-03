"Los cagones no hacen historia": la sugerente frase que eligió Coudet en medio del mal momento de River

A falta de declaraciones post derrota de River ante Rosario Central por 1-0 en el Monumental, el DT optó por expresarse con una imagen en Whatsapp que se viralizó rápidamente.
Cuatro derrotas seguidas hacen todo menos gracia. Un Monumental enmudecido sin poder creerlo, pero que rápidamente hizo notar su reacción al grito contra todos ante una seguidilla que parece irremontable desde el inicio del segundo semestre: eliminado de la Copa Argentina en 16avos y tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura que lo sentenciaron al fondo de la zona B con cero puntos, muy lejos de la zona de clasificación. Un trance frustrante para los jugadores, para la Comisión Directiva -que trajo siete refuerzos de calidad-, para la gente y, por supuesto, para el DT.
Después de la caída por 0-1 ante Rosario Central en otra noche amarga como locales, no hubo declaraciones de ningún tipo. En una decisión tomada en la previa del partido, nadie fue autorizado a hablar con la prensa y Eduardo Coudet eligió una extraña forma de hacer saber su disgusto.
"Los cagones no hacen historia", se lee en la nueva foto de perfil de su cuenta de Whatsapp, la cual cambió inmediatamente después del partido de anoche. Inevitablemente, y como suele suceder en el fútbol resultadista, el Chacho quedó en el ojo de la tormenta y peligra su continuidad.
Esta frase se puede interpretar de una manera simple: su deseo y ganas de revertir la situación. Cabe remarcar que tras el encuentro, tuvo una charla con los jugadores y luego con el presidente Stéfano Di Carlo. Luego de estos encuentros, cambió la imagen y todo indica que su ciclo va a seguir.
Este martes volverá a dirigir el entrenamiento, ya que este lunes el plantel tuvo día libre. El mensaje para ellos post derrota fue hacer borrón y cuenta nueva, para poder salir de la misma todo juntos.
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