"Los cagones no hacen historia": la sugerente frase que eligió Coudet en medio del mal momento de River

A falta de declaraciones post derrota de River ante Rosario Central por 1-0 en el Monumental, el DT optó por expresarse con una imagen en Whatsapp que se viralizó rápidamente.

Cuatro derrotas seguidas hacen todo menos gracia. Un Monumental enmudecido sin poder creerlo, pero que rápidamente hizo notar su reacción al grito contra todos ante una seguidilla que parece irremontable desde el inicio del segundo semestre: eliminado de la Copa Argentina en 16avos y tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura que lo sentenciaron al fondo de la zona B con cero puntos, muy lejos de la zona de clasificación. Un trance frustrante para los jugadores, para la Comisión Directiva -que trajo siete refuerzos de calidad-, para la gente y, por supuesto, para el DT.