Chelsea cayó con Brighton y profundizó una crisis histórica en la Premier League

El equipo, que contó con Enzo Fernández como titular, nunca logró imponerse en el desarrollo. Desde el inicio quedó en desventaja en el marcador y fue superado en todas las líneas, sin capacidad para revertir el resultado ni cambiar la dinámica del encuentro. La derrota no solo expone problemas en lo colectivo, sino también una evidente fragilidad anímica en un plantel que no encuentra rumbo.