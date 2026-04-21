Chelsea cayó con Brighton y profundizó una crisis histórica en la Premier League

El equipo londinense sumó su quinta derrota seguida, la séptima en ocho partidos, lleva más de 400 minutos sin goles y atraviesa su peor racha en décadas.
Chelsea sufrió una dura derrota por 3 a 0 con Brighton de visitante y profundizó un presente crítico en la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca volvió a mostrar errores groseros, no evidenciar reacción anímica ni respuestas futbolísticas y acumuló su quinta caída consecutiva en el torneo. La situación se agrava por la falta de gol, ya que el conjunto londinense supera los 400 minutos sin convertir.
El equipo, que contó con Enzo Fernández como titular, nunca logró imponerse en el desarrollo. Desde el inicio quedó en desventaja en el marcador y fue superado en todas las líneas, sin capacidad para revertir el resultado ni cambiar la dinámica del encuentro. La derrota no solo expone problemas en lo colectivo, sino también una evidente fragilidad anímica en un plantel que no encuentra rumbo.
El contexto agrava el panorama: es la primera vez en más de 30 años que Chelsea encadena cinco derrotas seguidas en la liga, además de registrar cuatro caídas consecutivas ante Brighton, un rival que históricamente no representaba una amenaza. La falta de eficacia ofensiva se combina con errores defensivos reiterados, lo que deja al equipo sin margen en la recta final de la temporada.
En la tabla, Chelsea quedó relegado al séptimo puesto con 48 puntos y comprometió seriamente sus aspiraciones de clasificar a competencias europeas. Mientras Brighton se consolida en zona de copas, el conjunto londinense atraviesa una crisis profunda que exige respuestas inmediatas para evitar un cierre de temporada aún más negativo.
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