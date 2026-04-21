El fuerte pedido formal de River a la AFA tras el arbitraje del Superclásico

Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral y exárbitro del fútbol argentino, consideró que Héctor Paletta desde el VAR actuó correctamente, ya que no contaba con más herramientas de las que tenía Herrera desde el campo. Para él, esa observación por parte del árbitro está respaldada en las imágenes que se repitieron desde que culminó el Superclásico.

A su vez, Federico Beligoy, Secretario de la Asociación Argentina de Árbitros y quien se encarga de las designaciones, fue más allá y felicitó a Herrera por su actuación. El Director Nacional de Arbitraje calificó en "8 o 9 puntos" la actuación del árbitro del Superclásico, mientras en River la bronca continúa...