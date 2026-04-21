El fuerte pedido formal de River a la AFA tras el arbitraje del Superclásico

La dirigencia del Millonario solicitó que Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR en el derby y no llamó a Darío Herrera para revisar un posible penal, no los dirija más.
River le hizo un fuerte pedido formal a la AFA tras sentirse perjudicado en el Superclásico, donde perdió 1 a 0 por un gol desde los doce pasos de Leandro Paredes en el Monumental. La dirigencia del Millonario solicitó que Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR en el derby y no llamó a Darío Herrera para revisar un posible penal, no los dirija más.
El club de Núñez cree inaceptable que no haya llamado al árbitro para que viera con más detenimiento el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área sobre el final y cuando la pelota estaba en juego, a punto de llegar a la zona donde estaban ambos.
Héctor Paletta, comandando el VAR desde Ezeiza, ratificó la decisión del árbitro de campo de que exageró el jugador de River y no lo llamó para que revisara la jugada. Una vez culminado el encuentro, varios jugadores del local fueron a protestarle al colegiado. Martínez Quarta, protagonista de la jugada, le dijo: "No me deja jugar a la pelota, es penal. Me extraña de vos que vas al Mundial".
Más tarde, en zona mixta, Martínez Quarta explicó la jugada ante los micrófonos de TyC Sports: "Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”.
Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral y exárbitro del fútbol argentino, consideró que Héctor Paletta desde el VAR actuó correctamente, ya que no contaba con más herramientas de las que tenía Herrera desde el campo. Para él, esa observación por parte del árbitro está respaldada en las imágenes que se repitieron desde que culminó el Superclásico.
A su vez, Federico Beligoy, Secretario de la Asociación Argentina de Árbitros y quien se encarga de las designaciones, fue más allá y felicitó a Herrera por su actuación. El Director Nacional de Arbitraje calificó en "8 o 9 puntos" la actuación del árbitro del Superclásico, mientras en River la bronca continúa...
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