Julio Buffarini y el vestuario de Boca tras perder la final de la Copa Libertadores con River

El lateral derecho, que fue titular en el Xeneize en el Santiago Bernabéu, describió el impacto anímico del plantel luego de la dolorosa caída con el eterno rival.
Julio Buffarini expuso cómo vivió el plantel de Boca la histórica derrota frente a River en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid. El lateral derecho, que fue titular en aquel encuentro para el Xeneize, describió el clima interno tras el pitazo final en el Santiago Bernabéu y aseguró que el vestuario quedó marcado por el dolor. Sus declaraciones incluyen detalles del Superclásico más importante de la historia.
“Fue duro, durísimo. Perder cualquier final es duro y ni hablar una final de Libertadores con tu clásico”, afirmó Buffarini en diálogo con ESPN. Según relató, el equipo ingresó al vestuario en silencio, con una fuerte carga emocional, y luego hubo palabras del entrenador Guillermo Barros Schelotto y de Fernando Gago, quien por entonces era referente del equipo y había sufrido una lesión durante el partido. Tras ese momento, el plantel se retiró sin demasiadas intervenciones.
El ex defensor también hizo foco en lo ocurrido después del partido, cuando el grupo se trasladó junto a sus familias. “Era una locura porque habíamos ido con nuestras familias y ya había nenes que entendían y lloraban”, explicó. En ese contexto, reconoció que la situación fue difícil de asimilar, aunque remarcó que con el tiempo esas experiencias también dejan enseñanzas dentro de la carrera profesional.
Boca y River protagonizaron una final histórica para el fútbol. El partido de ida, jugado en La Bombonera tras una postergación por lluvia, terminó 2 a 2. La revancha, prevista inicialmente en el Monumental, fue suspendida por incidentes en la llegada del micro de Boca y finalmente se disputó semanas más tarde en Madrid. Allí, River se impuso 3-1 en tiempo suplementario y se consagró campeón en un escenario inédito para el fútbol sudamericano.
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