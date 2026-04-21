Julio Buffarini y el vestuario de Boca tras perder la final de la Copa Libertadores con River

“Fue duro, durísimo. Perder cualquier final es duro y ni hablar una final de Libertadores con tu clásico”, afirmó Buffarini en diálogo con ESPN. Según relató, el equipo ingresó al vestuario en silencio, con una fuerte carga emocional, y luego hubo palabras del entrenador Guillermo Barros Schelotto y de Fernando Gago, quien por entonces era referente del equipo y había sufrido una lesión durante el partido. Tras ese momento, el plantel se retiró sin demasiadas intervenciones.