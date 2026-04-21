Boca lanza a la venta las entradas para el partido con Defensa en Florencio Varela

Tras ganar el Superclásico, el Xeneize visitará este jueves, desde las 20, al Halcón y contará con la presencia de su público. Acá, todos los detalles para adquirir los tickets.
Tras quedarse con el Superclásico al vencer 1 a 0 a River en el Monumental, Boca visitará este jueves, desde las 20, a Defensa y Justicia y podrá contar con 3.000 bosteros en la tribuna en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura. Acá, todos los detalles de la venta de entradas.
La venta de localidades comenzará este miércoles 22 de abril a las 12:30 horas. El proceso de venta se realizará de forma exclusiva para los socios de Boca, quienes deberán ingresar su número de DNI en la plataforma digital dyj.accessfan.ar. El sistema de adquisición operará únicamente de manera online y los pagos serán procesados a través de la herramienta Mercado Pago.
En cuanto a los valores y servicios, las entradas tendrán un costo único de 80.000 pesos. Asimismo, la institución local habilitó la posibilidad de reservar y adquirir de forma anticipada el estacionamiento dentro del predio del estadio a través del mismo sitio web. Se recuerda a los asistentes que, para el ingreso al sector asignado, será indispensable contar con el documento de identidad para los controles de seguridad en los accesos.
Tras ganar el Superclásico y estirar su invicto a 13 partidos, el Xeneize llegará en alza a su visita a Defensa y Justicia, en donde en caso de conseguir un triunfo asegurará su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Es más, con un punto en estas dos fechas, se asegurará un lugar en los playoffs del certamen local.
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