Boca lanza a la venta las entradas para el partido con Defensa en Florencio Varela

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Por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la LPF, Defensa y Justicia y Boca Juniors jugarán este jueves a las 20.00 hs en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello con venta de entradas… pic.twitter.com/ji2s13Vj7T — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 21, 2026

En cuanto a los valores y servicios, las entradas tendrán un costo único de 80.000 pesos. Asimismo, la institución local habilitó la posibilidad de reservar y adquirir de forma anticipada el estacionamiento dentro del predio del estadio a través del mismo sitio web. Se recuerda a los asistentes que, para el ingreso al sector asignado, será indispensable contar con el documento de identidad para los controles de seguridad en los accesos.