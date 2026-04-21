Claudio Úbeda: su paternidad sobre River, la relación con Riquelme y mucho más

Por otro lado, reveló su festejo íntimo post Superclásico: "Después del partido fui a comer unas pizzas, sí. Me fui con la remera de Boca porque no llegaba y no me esperaban, ja". "La satisfacción de poder ganar este tipo de partidos tan importante para el mundo, con impacto para todos lados, nos gratifica mucho. El mayor valor es de los jugadores y cómo intentan replicar lo que trabajamos. Salió bastante bien la planificación que teníamos. Encontramos un ida y vuelta con ellos que nos reconforta mucho", confesó en este diálogo en radio Continental.

Por último, contó cómo es su relación con Riquelme: "El día a día es muy tranquilo. Todos los días en contacto con el Chelo Delgado. Siempre viene, hablamos de nuestras necesidades, de los jugadores, de los lesionados, de lo que piensa Román. De mi lugar yo siento que tenemos una comunicación fluida que nos ayuda mucho a mejorar".

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Los elogios tras las duras críticas: "No hay revanchismo. Es bueno que me pregunten. Tengo un perfil bajo en ese sentido y entiendo cómo hay que manejar este tipo de situaciones que a veces se te van de las manos. Pero yo entiendo fundamentalmente la crítica constructiva, de la gente. Obvio, cuando uno llega a una institución en estas condiciones, que no son las normales de un entrenador principal y con nada de antecedentes en Boca como jugador, uno entiende el malestar de la gente si el equipo no responde. Sabíamos que necesitábamos ese tiempo para conseguir resultados y torcer la opinión de la gente, que básicamente dependíamos de los resultados. Pero siempre estuvimos tranquilos, de saber qué hacer y tener buena conexión con el Mundo Boca, protegernos entre nosotros, dirigentes, jugadores, con la gente misma. Fuimos logrando buenos resultados, importantes, como el año pasado con River, que nos dio la clasificación a la Libertadores, puntapié importante. El del domingo termina cerrando todo..."

La repercusión de la victoria: "Tengo muchos amigos fanáticos de Boca, contadores enfermos. Me dicen ganarle un partido a River es un campeonato. Por lo que genera, la confianza a todos, jugadores, el ánimo de la gente en el día a día, se levantan el lunes y ustedes lo ven en todos lados. En Argentina, ganar un clásico, es diferente al resto del mundo. Ustedes saben la intensidad con que se vive el fútbol. Debemos mantener la calma y saber cuáles son nuestros objetivos".

Las razones de la victoria: "Boca ganó porque fuimos un equipo ordenado. Sabíamos que en los primeros minutos River iba a presionarnos, tapar la salida de Leandro. Sabíamos cómo contrarrestar y estar bien protegidos defensivamente y a partir de esa recuperación de pelota empezar a construir, fuimos ganando el medio. No tuvimos los porcentajes de posesión habituales pero generamos ocasiones de gol".

En qué momento del Súper recordó a Russo: "Siempre me acuerdo de Miguel. No hay un momento en que no lo digamos. Hemos aprendido mucho en estos años con Miguel. Obviamente que siempre está presente. Hablamos con la familia, con Nacho, con Natalia, la hija. Siempre en contacto. No nos despegamos de la relación que teníamos con Miguel".

La buena racha y una posible renovación: "En los equipos grandes, siempre dependés de los resultados. Seas joven, sin experiencia, o con trayectoria. Indefectiblemente dependés de los resultados. Que a veces el nombre ayude, coincido. Cuando se dan los resultados y las cosas salen bien eso fluye mucho más. ¿Sobre una posible continuidad? Lo más importante no es la renovación. Tenemos 40 días con un montón de partidos importantísimos. Esas cosas son adicionales. Hay obligaciones primarias".

La influencia de Paredes: "No vamos a descubrir nada en decir lo que es como jugador, lo que aporta dentro de la cancha. Lo que implica su presencia, que se multiplica la capacidad de sus compañeros, y potenciamos a los demás. Eso es indiscutible. Pero hay otro factor, no futbolístico, que es más importante, la parte humana, es súper humilde. Campeón del mundo y mantiene una humildad tremenda. Todos lo respetan y hay un grupo que se lleva bien. Es un ser humano normal. No pareciera que tiene la mochila de jugar en todos los lugares de Europa, ser campeón del mundo y capitán de Boca. Eso lo engrandece".