El cronograma de la fecha 16 del Torneo Apertura que comienza el jueves

Comienzan a conocerse los equipos que podrían clasificar a la siguiente ronda, los octavos de final de los playoffs.
La jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha el próximo jueves 23, con el duelo entre Defensa y Justicia y Boca, y será determinante para definir nuevos clasificados a los playoffs.
Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en la siguiente instancia Estudiantes de La Plata y Vélez por la Zona A, con un panorama un poco más peleado en los siguientes puestos. En tanto, en la Zona B, lograron meterse Independiente Rivadavia de Mendoza, una de las revelaciones, River y Argentinos Juniors.
En la Zona A, los equipos que tienen la chance de sellar su pase en esta fecha son Boca, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente, que necesitan todos por lo menos un empate para no depender de otros resultados para su clasificación.
Por el lado de la Zona B, quienes podrían confirmar su clasificación son Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata que, al igual que en la Zona A, necesitan al menos empatar para depender de sí mismos.
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