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El cronograma de la fecha 16 del Torneo Apertura que comienza el jueves

Comienzan a conocerse los equipos que podrían clasificar a la siguiente ronda, los octavos de final de los playoffs.

La jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha el próximo jueves 23, con el duelo entre Defensa y Justicia y Boca, y será determinante para definir nuevos clasificados a los playoffs.

Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en la siguiente instancia Estudiantes de La Plata y Vélez por la Zona A, con un panorama un poco más peleado en los siguientes puestos. En tanto, en la Zona B, lograron meterse Independiente Rivadavia de Mendoza, una de las revelaciones, River y Argentinos Juniors.

En la Zona A, los equipos que tienen la chance de sellar su pase en esta fecha son Boca, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente, que necesitan todos por lo menos un empate para no depender de otros resultados para su clasificación.

Por el lado de la Zona B, quienes podrían confirmar su clasificación son Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata que, al igual que en la Zona A, necesitan al menos empatar para depender de sí mismos.

Lepra mendocina
Independiente Rivadavia de Mendoza es la revelación del torneo, primero en su Zona y líder de la tabla general.

Independiente Rivadavia de Mendoza es la revelación del torneo, primero en su Zona y líder de la tabla general.

ADEMÁS: Las historias de superación detrás del sorprendente Independiente Rivadavia

El cronograma y horarios de la fecha 16

Jueves 23/4:

  • Defensa y Justicia - Boca a las 20

Viernes 24/4:

  • Deportivo Riestra - Independiente a las 17
  • Lanús - Central Córdoba (SdE) a las 19:15
  • Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central a las 19:15
  • Racing - Barracas Central a las 21:30
  • Platense - San Lorenzo a las 21:30

Sábado 25/4:

  • Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba a las 17
  • Sarmiento - Tigre a las 19:15
  • River - Aldosivi a las 21:30

Domingo 26/4:

  • Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza a las 15
  • Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:30
  • Newell´s - Instituto de Córdoba a las 17:30
  • Atlético Tucumán - Banfield a las 20

Lunes 27/4:

  • Vélez - Unión de Santa Fe a las 18:45
  • Huracán - Argentinos Juniors a las 21

Aún queda la fecha aplazada por el paro de la AFA, que se jugará una vez finalizada la fecha 16. Se trata de la fecha 9, y se estima que se disputará la primera semana de mayo.

Los partidos de la fecha 9, que se jugará después de la 16

  • Gimnasia (M) – Defensa y Justicia (Zona A)
  • Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • Platense – Estudiantes (Zona A)
  • Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)
  • Rosario Central – Tigre (Zona B)
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • Estudiantes (RC) – Instituto (interzonal)
  • San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • Racing – Huracán (Zona B)
  • Belgrano – Sarmiento (Zona B)
  • Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
  • Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • River – Atlético Tucumán (Zona B)

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