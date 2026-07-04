Francia derrotó con lo justo a Paraguay y avanzó a cuartos de final del Mundial

Mbappé asumió la responsabilidad y no falló desde los doce pasos, marcando el 1-0 que terminó siendo decisivo. En el tramo final, Paraguay intentó reaccionar con empuje, pero no logró encontrar el empate. De esta manera, el conjunto guaraní se despide del Mundial dejando al pueblo paraguayo en lo más alto, mientras Francia, el actual subcampeón del mundo, avanza a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.

Resumen del partido: