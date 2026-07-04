Francia derrotó con lo justo a Paraguay y avanzó a cuartos de final del Mundial

La máquina gala sufrió al muro albirrojo pero terminó imponiéndose 1 a 0 con un gol de Mbappé de penal a los 70 minutos del encuentro en Filadelfia.
Francia, con un plantel repleto de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, logró quedarse con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1 a 0 en Filadelfia con un penal sancionado a instancias del VAR, que el propio Mbappé cambió por gol. El encuentro fue muy trabajado, donde el conjunto paraguayo logró frenar el poderío ofensivo francés durante un largo tiempo.
El desarrollo fue el esperado desde el inicio: dominio del conjunto europeo, que intentó atacar por todos los sectores, pero se encontró con un sólido bloque defensivo de Paraguay que cerró todos los caminos. Orlando Gil respondió con seguridad cada vez que fue exigido en el primer tiempo, mientras que Francia no logró generar ocasiones realmente claras, más allá de remates desde fuera del área.
Del otro lado, el equipo de Gustavo Alfaro apostó a la velocidad de Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Matías Galarza para salir de contragolpe, buscando sorprender en transiciones rápidas. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales para inquietar a un Mike Maignan, que prácticamente no tuvo participación en la primera mitad.
Cuando el plan paraguayo parecía sostenerse con orden y sacrificio, llegaron los problemas: las lesiones de Omar Alderete y Julio Enciso obligaron a modificaciones que afectaron el funcionamiento del equipo. Y, como si fuera poco minutos más tarde una acción en el área sobre Désiré Doué derivó en penal tras la revisión del VAR, cambiando por completo el rumbo del encuentro.
Mbappé asumió la responsabilidad y no falló desde los doce pasos, marcando el 1-0 que terminó siendo decisivo. En el tramo final, Paraguay intentó reaccionar con empuje, pero no logró encontrar el empate. De esta manera, el conjunto guaraní se despide del Mundial dejando al pueblo paraguayo en lo más alto, mientras Francia, el actual subcampeón del mundo, avanza a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.
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