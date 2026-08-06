Oficial: Diego Forlán es el nuevo DT de Uruguay

El ídolo charrúa llega para ponerse al hombro a la selección después de la temprana eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 y dirigirá en los próximos amistosos.
Uruguay hace borrón y cuenta nueva. Después de la temprana eliminación en el Mundial 2026 en fase de grupos, repitiendo la floja participación en Qatar, Marcelo Bielsa terminó su ciclo. En estas semanas, la selección charrúa buscó y encontró lo que supone ser su mejor opción: Diego Forlán es el nuevo entrenador del equipo.
La Asociación de Fútbol Uruguayo hizo caso a lo que expresó Cachavacha en la Copa del Mundo. Cuando le preguntaron si tomaría el puesto, contestó sin titubear: "¿Sabés cómo voy?"
Otro ídolo con la pelota llega para dar direcciones técnicas, justificado con números y el momento con más auge de la Celeste de las últimas décadas. Forlán es el tercer goleador histórico de Uruguay con 36 tantos en 112 partidos, detrás de Luis Suárez con 69 en 142 y Edinson Cavani con 58 en 136. Llegó hasta las semifinales de Sudáfrica 2010, donde se consagró con el Balón de Oro del torneo. Y, como el broche de oro con su país, atesora en su vitrina la Copa América 2011.
Esta será su tercera experiencia como entrenador. En su corta carrera, dirigió a Peñarol en tan solo once partidos, de los cuales sacó cuatro victorias, empató tres veces y cayó en cuatro ocasiones. Un año después se puso al frente de Atenas de San Carlos (Segunda División Uruguaya), otra vez en un período breve: cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas en 12 partidos.
Ignacio Alonso, presidente de la AUF, remarcó cómo será el cargo, el cual no solo se basa en la Mayor: "Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub-20 y ocho partidos de la selección mayor entre septiembre y marzo." Forlán arrancará como técnico interino en los próximos amistosos de la Mayor y estará al frente de la Sub-20 de cara al Mundial juvenil de 2027 de Azerbaiyán y Uzbekistán.
comentar