Oficial: Diego Forlán es el nuevo DT de Uruguay

Otro ídolo con la pelota llega para dar direcciones técnicas, justificado con números y el momento con más auge de la Celeste de las últimas décadas. Forlán es el tercer goleador histórico de Uruguay con 36 tantos en 112 partidos, detrás de Luis Suárez con 69 en 142 y Edinson Cavani con 58 en 136. Llegó hasta las semifinales de Sudáfrica 2010, donde se consagró con el Balón de Oro del torneo. Y, como el broche de oro con su país, atesora en su vitrina la Copa América 2011.