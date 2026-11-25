El presidente de la FIFA felicitó a través de una carta a Chiqui Tapia.

En su resolución, Amarante también cuestionó la conducta de Tapia durante el permiso anterior, cuando el dirigente firmó el acta de compromiso antes de que el juzgado resolviera si autorizaba su salida del país. “Nadie puede comprometerse con lo que no conoce, ni puede conocer lo que aún no ha sucedido”, escribió el magistrado, que ordenó que esta vez se presente personalmente en el juzgado para firmar el documento antes de viajar.

El juez consideró que Tapia había cumplido “en tiempo y forma” las condiciones de la autorización anterior, concedida el 9 de octubre, y que los nuevos compromisos no se superponen con actos del proceso que requieran su presencia. También valoró la cantidad de destinos y el costo de la gira, que interpretó como una muestra de su “sobrada solvencia”. Por ese motivo, fijó la caución real en $50 millones: como ya tiene depositados $30 millones, deberá integrar otros $20 millones, que serán colocados en un plazo fijo.

La resolución establece además que Tapia tendrá 48 horas después de cada regreso para presentar el comprobante migratorio o comparecer ante el juzgado. En caso de incumplimiento, podrá ser declarado en rebeldía y quedar detenido. Cualquier modificación de las fechas o los destinos autorizados provocará la revocación inmediata del permiso y la pérdida de la caución.

Chiqui Tapia y las causas que lo tienen frente a la justicia

Tapia está procesado sin prisión preventiva desde el 30 de marzo como coautor de apropiación indebida de tributos agravada, por 34 hechos, y de recursos de la seguridad social agravada, por otros 17 hechos. En esa causa tiene un embargo de $350 millones, que el juzgado le permitió reemplazar por una póliza de seguro de caución de Surco Compañía de Seguros.

Además, mantiene la prohibición de salir del país sin autorización judicial, una medida confirmada por la Cámara Penal Económica el 1 de abril.

Contragolpe. Revés judicial para Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El expediente también tuvo una ampliación de la denuncia presentada por ARCA el 8 de mayo contra Tapia y otras personas. El organismo señaló una presunta evasión agravada del impuesto a las salidas no documentadas durante 2024 y 2025, mediante facturas apócrifas, por $289,3 millones, además de una posible asociación ilícita fiscal. El fiscal impulsó la acción penal el 18 de mayo y la investigación se encuentra en etapa de prueba.

La causa por la apropiación de tributos es una de las investigaciones que involucran al presidente de la AFA y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Entre ellas se encuentra el expediente por la mansión de Pilar, en el que se investiga un presunto lavado de dinero vinculado con la compra de una quinta en Villa Rosa, registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Los investigadores sospechan que ambos serían testaferros de Toviggino.

En un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas en diciembre de 2025 se encontraron 45 autos de lujo o colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todas propiedades de Real Central SRL.

La causa tramita en el juzgado de Rafecas, después de que las defensas intentaran que pasara al juzgado federal de Campana. En otro expediente, la jueza nacional Paula Petazzi investiga una denuncia por presunto fraude en la AFA basada en documentación bancaria enviada desde Estados Unidos.