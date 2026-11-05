Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las críticas al arbitraje en el fútbol argentino

Además, Chiqui anticipó que seguirá los tres encuentros en simultáneo y celebró que la definición permita conocer al campeón de la tabla anual: “Nos va a tener viendo los tres partidos a quien les habla, con tres escenarios para la posible celebración”.

Uno de los puntos que aclaró fue el procedimiento para entregar el trofeo, que estará disponible en cualquiera de los estadios donde se defina el título. Tapia explicó que, si Rosario Central consigue la consagración, la delegación de la AFA deberá trasladarse hasta Rosario, por lo que pidió paciencia a los hinchas. “Si le toca salir campeón a Central, pedirles a los hinchas paciencia. En dos horas llegaríamos a Rosario. Si nos toca alguno de los de Capital, la premiación será más rápida”, detalló.

El presidente de la AFA presentó el nuevo trofeo que se otorgará al campeón (Foto: Prensa AFA).

El presidente también se refirió a la importancia deportiva de la conquista y confirmó que el título otorgará una plaza para la Copa Libertadores, además de representar una estrella oficial. “Es un lugar para la Libertadores, es una estrella más”, remarcó. Luego felicitó a los protagonistas por el recorrido realizado durante la temporada y sostuvo que el equipo que se consagre habrá obtenido un reconocimiento merecido: “Es un título muy justo, merecido”.

Durante su intervención, Tapia agradeció la presencia de los futbolistas y entrenadores que participaron de la conferencia, entre ellos Arruabarrena, Paredes, Oroz, Diez, Ovando y Almirón. También les pidió colaboración para que la definición se desarrolle con normalidad y destacó el papel de los árbitros. “Que los protagonistas nos den la posibilidad de disfrutar en el campo. Que entre todos ayudemos a que los árbitros tengan el desempeño que tienen que tener”, señaló.

Por último, el titular de la AFA dejó una frase dirigida a quienes lo habían cuestionado el año pasado por la premiación a Rosario Central, que fue reconocida como campeón de la tabla anual una vez finalizado el torneo y sin que ese premio estuviera estipulado previamente en el reglamento. “Quizás algunos lo discutían un poquito el año pasado. Las cosas a veces cambian”, lanzó Tapia.