Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las críticas al arbitraje en el fútbol argentino

El presidente de la AFA expresó que "no se puede hablar una semana de los árbitros" y pidió que "todos tienen que ayudar" para la transparencia del arbitraje.
Claudio Tapia rompió el silencio sobre las críticas al arbitraje del fútbol argentino de los últimos días a partir de los reclamos masivos de River de sentirse perjudicado en el Superclásico. "No se puede hablar una semana de los árbitros", se quejó y pidió que "todos tienen que ayudar" para la transparencia del arbitraje.
El mandamás de la AFA habló con Radio La Red sobre las críticas al arbitraje: “Todos tienen que ayudar. No se puede estar hablando todo una semana criticando a los árbitros antes de dirigir. No se pude juzgar a nadie que tiene que tomar decisiones en fracción de segundos cuando vos no ayudás. Tenemos que ayudar todos. Hay tumulto de diez, ocho jugadores protestando, que antes no había. El árbitro es un ser humano".
"Los jugadores, técnicos, el arbitraje y dirigentes tenemos que acompañar. Los periodistas. Si todos queremos un fútbol mejor, todos tenemos que colaborar. Mientras más ayudemos, más fácil será el desempeño. No solo de nosotros, también de nosotros. No hay que instalar cosas que no existen, no hay que predisponer mal a la gente. Hay que disfrutar, tenemos para celebrar un final de torneo apasionante. Fijate las otras ligas, siempre salen campeón los mismos. La diferencia de puntos. Disfrutemos lo que tenemos", agregó del tema.
Previamente, Tapia habló en la conferencia previa a la definición del título de la Anual. “Feliz de estar viviendo este momento, este torneo tan apasionante. Poder definir la tabla anual de un torneo muy competitivo que nos tuvo hasta la fecha pasada con seis equipos con posibilidad de ganarlo. Demuestra la competitividad de nuestro fútbol”, expresó.
Además, Chiqui anticipó que seguirá los tres encuentros en simultáneo y celebró que la definición permita conocer al campeón de la tabla anual: “Nos va a tener viendo los tres partidos a quien les habla, con tres escenarios para la posible celebración”.
Uno de los puntos que aclaró fue el procedimiento para entregar el trofeo, que estará disponible en cualquiera de los estadios donde se defina el título. Tapia explicó que, si Rosario Central consigue la consagración, la delegación de la AFA deberá trasladarse hasta Rosario, por lo que pidió paciencia a los hinchas. “Si le toca salir campeón a Central, pedirles a los hinchas paciencia. En dos horas llegaríamos a Rosario. Si nos toca alguno de los de Capital, la premiación será más rápida”, detalló.
El presidente también se refirió a la importancia deportiva de la conquista y confirmó que el título otorgará una plaza para la Copa Libertadores, además de representar una estrella oficial. “Es un lugar para la Libertadores, es una estrella más”, remarcó. Luego felicitó a los protagonistas por el recorrido realizado durante la temporada y sostuvo que el equipo que se consagre habrá obtenido un reconocimiento merecido: “Es un título muy justo, merecido”.
Durante su intervención, Tapia agradeció la presencia de los futbolistas y entrenadores que participaron de la conferencia, entre ellos Arruabarrena, Paredes, Oroz, Diez, Ovando y Almirón. También les pidió colaboración para que la definición se desarrolle con normalidad y destacó el papel de los árbitros. “Que los protagonistas nos den la posibilidad de disfrutar en el campo. Que entre todos ayudemos a que los árbitros tengan el desempeño que tienen que tener”, señaló.
Por último, el titular de la AFA dejó una frase dirigida a quienes lo habían cuestionado el año pasado por la premiación a Rosario Central, que fue reconocida como campeón de la tabla anual una vez finalizado el torneo y sin que ese premio estuviera estipulado previamente en el reglamento. “Quizás algunos lo discutían un poquito el año pasado. Las cosas a veces cambian”, lanzó Tapia.
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