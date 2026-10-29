El nuevo palo de Di Carlo a la AFA: "Tenemos la guardia alta hace una década"

El presidente de River explicó por qué votaron en contra del cambio de formato de la Primera División, cuestionó el arbitraje del fútbol argentino y responsabilizó por el mismo a Claudio Tapia.
Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, donde quedó aprobado el nuevo formato de disputa de la Primera División, Stéfano Di Carlo explicó por qué River votó en contra de la modificación, cuestionó el arbitraje del fútbol argentino y responsabilizó por el mismo a Claudio Tapia, el mandamás de la asociación.
“No vamos a acompañar este proyecto porque es un cambio cosmético. Presenta una leve mejora para los torneos, porque es increíble que no haya sido así desde hace tres años, pero no resuelve el problema de fondo”, expresó Di Carlo, quien fue el único dirigente que votó en contra en el Comité Ejecutivo.
Además, el mandamás del Millonario desmintió una versión que surgió después de la reunión: “Tampoco se ha planteado los 10 descensos directos y todo eso que se dijo. Obviamente, hay que construir un camino. Junto a Estudiantes presentamos un documento para que el avance sea más gradual y que el formato sea más normal. Esto es largo, nosotros seguiremos planteando nuestra mirada”.
Por otro lado, en la previa del Superclásico en La Bombonera, Di Carlo cuestionó el arbitraje y lo responsabilizó a Tapia: “Entendemos la preocupación del hincha de River por el arbitraje, pero creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad y donde tenemos que mirar es hacia la AFA y su presidente. Hay que empezar a mirar para arriba, la responsabilidad sobre la transparencia y la competencia está ahí”.
Por último, Di Carlo cerró: “Siempre hay que tener la guardia alta. Esto no es algo nuevo, estamos en esta situación hace más de una década. Sabemos cómo administrarlo. Haremos lo que sea que esté a nuestro alcance para defender el fútbol de River, como ha sido siempre”.
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