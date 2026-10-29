El nuevo palo de Di Carlo a la AFA: "Tenemos la guardia alta hace una década"

Por otro lado, en la previa del Superclásico en La Bombonera, Di Carlo cuestionó el arbitraje y lo responsabilizó a Tapia: “Entendemos la preocupación del hincha de River por el arbitraje, pero creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad y donde tenemos que mirar es hacia la AFA y su presidente. Hay que empezar a mirar para arriba, la responsabilidad sobre la transparencia y la competencia está ahí”.

Por último, Di Carlo cerró: “Siempre hay que tener la guardia alta. Esto no es algo nuevo, estamos en esta situación hace más de una década. Sabemos cómo administrarlo. Haremos lo que sea que esté a nuestro alcance para defender el fútbol de River, como ha sido siempre”.