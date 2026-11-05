Hernán Crespo será padre con más de 50 años: "Cuánto te esperamos..."

El exintegrante de la Selección Argentina tendrá un hijo con su novia dieciocho años menor. Y le dará una hermanita a las tres hijas que ya tiene.
De los jugadores más recordados de los noventa y de los dos mil, Hernán Crespo es uno de ellos. Por su paso por River Plate, por su destaque en clubs del exterior del país y por su anclaje en la Selección Argentina. Y, en los próximos meses, volverá a sentir las "cosquillas y nerviosismo" en una sala de partos.
Porque Antonella Silguero, de 33 años, con quien se encuentra en una sólida relación desde hace más de tres años, está embarazada, en los primeros meses de gestación de una preciosa niña, que viene en camino. Así, el exfutbolista se convertirá en padre por cuarta vez pero esta vez lo será a sus 51 años.
Hernán ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, frutos de su anterior matrimonio de más de 17 años con la italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019. Y, después de un tiempo de soltería, arrancó su relación amorosa con Antonella, con quien en los próximos meses se convertirán en familia.
"El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos... Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro amor de mi vida”, compartió Antonella, junto a un tierno posteo en redes sociales, en donde se la ve con Crespo y la hermosa pancita, que va en crecimiento. “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro amor de mi vida”.
El romance entre Hernán y Antonella se hizo conocer públicamente a finales de 2022. Por entonces, el exdeportista estaba al frente desde lo técnico, en un club de en Medio Oriente. Con una diferencia de edad de 18 años que jamás supuso un obstáculo para la pareja, el amor fue fuerte y ella decidió seguirlo con los distintos país donde trabajo Crespo como técnico.
Incluso, compartieron estadías en el exigente día a día de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, tiempo atrás. Y, en la actualidad, la pareja que disfruta del momento más glorioso, comparten el día a día en tierra mexicana, donde el exídolo deportivo está en el Atlas Fútbol Club, desde mitad de este año.
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