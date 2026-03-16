Torneo Apertura: empate de pocas luces entre Aldosivi y Huracán

El resumen de Aldosivi 0-0 Huracán

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Sobre el final, Huracán empujó con centros y pelotas paradas, pero Aldosivi resistió y sostuvo el empate. El punto deja al Tiburón en la parte baja de la tabla, mientras que el equipo de Diego Martínez quedó 8º a la espera de otros resultados y podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación.