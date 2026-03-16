Torneo Apertura: empate de pocas luces entre Aldosivi y Huracán

El Tiburón y el Globo igualaron 0-0 en el Minella por la fecha 11, donde los de Diego Martínez tuvo las chances más claras en el final, pero se encontraron con una gran actuación de Axel Werner.
Aldosivi y Huracán empataron sin goles en el estadio José María Minella por la fecha 11 del Torneo Apertura. En un partido parejo y con pocas situaciones, el equipo marplatense sumó un punto y sigue sin ganar en el campeonato, mientras que el Globo dejó pasar la oportunidad de afirmarse en zona de clasificación.
El primer tiempo fue trabado y con escaso juego asociado. Aldosivi intentó presionar en campo rival y generó algunas aproximaciones con Tomás Fernández y Nicolás Cordero, mientras que Huracán respondió con llegadas aisladas de Bisanz y Caicedo, aunque sin precisión en los metros finales.
En el complemento el trámite se mantuvo cerrado, pero la visita tuvo las chances más claras. Jordy Caicedo y Nehuén Paz estuvieron cerca de abrir el marcador, aunque se encontraron con un firme Axel Werner, que respondió cada vez que el Globo logró inquietar.
Sobre el final, Huracán empujó con centros y pelotas paradas, pero Aldosivi resistió y sostuvo el empate. El punto deja al Tiburón en la parte baja de la tabla, mientras que el equipo de Diego Martínez quedó 8º a la espera de otros resultados y podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación.
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