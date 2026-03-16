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Torneo Apertura: empate de pocas luces entre Aldosivi y Huracán

El Tiburón y el Globo igualaron 0-0 en el Minella por la fecha 11, donde los de Diego Martínez tuvo las chances más claras en el final, pero se encontraron con una gran actuación de Axel Werner.

Aldosivi y Huracán empataron sin goles en el estadio José María Minella por la fecha 11 del Torneo Apertura. En un partido parejo y con pocas situaciones, el equipo marplatense sumó un punto y sigue sin ganar en el campeonato, mientras que el Globo dejó pasar la oportunidad de afirmarse en zona de clasificación.

El primer tiempo fue trabado y con escaso juego asociado. Aldosivi intentó presionar en campo rival y generó algunas aproximaciones con Tomás Fernández y Nicolás Cordero, mientras que Huracán respondió con llegadas aisladas de Bisanz y Caicedo, aunque sin precisión en los metros finales.

El resumen de Aldosivi 0-0 Huracán

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Sobre el final, Huracán empujó con centros y pelotas paradas, pero Aldosivi resistió y sostuvo el empate. El punto deja al Tiburón en la parte baja de la tabla, mientras que el equipo de Diego Martínez quedó 8º a la espera de otros resultados y podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación.

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