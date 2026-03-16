Tigre y Argentinos Juniors igualaron en Victoria y siguen en la pelea de los playoffs

Sin embargo, a los 16 minutos de esa segunda etapa, un centro pinchado al segundo palo desde la derecha del lateral Martín Garay habilitó al delantero Alfio Oviedo, que se elevó de gran manera y cabeceó de pique al piso, colando la pelota por el palo derecho del arquero Braian Cortés para el 1-1 definitivo.

El Matador pudo ganarlo sobre el final: erró un gol increíble a los 44 minutos, cuando López desequilibró por derecha, desbordó y puso el centro atrás para el volante Elías Cabrera, cuyo disparo de taco y de primera se fue muy cerca del segundo poste del arco defendido por Cortés.

Con este resultado, Tigre se afianza en zona de clasificación dado que está cuarto con 17 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors quedó décimo con 11 unidades, a uno de Huracán, el último que está sacando boleto a la próxima instancia.