Tigre y Argentinos Juniors igualaron en Victoria y siguen en la pelea de los playoffs

El Bicho comenzó ganando con un gol de Francisco Álvarez, pero el Matador puso el empate final con un tanto de Alfio Oviedo y ambos siguen en la pelea por meterse en los playoffs.
Tigre y Argentinos Juniors igualaron 1 a 1 en Victoria por la onceava fecha del Torneo Apertura y siguen en la pelea de meterse en los playoffs del Torneo Apertura. El Bicho comenzó ganando con un gol de Francisco Álvarez, pero el Matador puso el empate final con un tanto de Alfio Oviedo.
El partido no tuvo llegadas de peligro hasta los 36 minutos, cuando hubo una recuperación del delantero Ignacio Russo en la salida desde el fondo rival y pudo sacar un remate desde el borde del área que salió alto. Tres minutos después, un pase largo para el delantero Iván Morales lo dejó mano a mano contra el achique del arquero Felipe Zenobio, a quien el atacante chileno pudo eludir punteando la pelota, aunque no alcanzó a empujarla adentro del arco.
A continuación, a los 41 minutos del segundo tiempo, el extremo del local Santiago López recibió por izquierda, gambeteó de gran manera ante el cruce de Francisco Álvarez y se acercó al área, rematando alto por el primer palo pero sin poder superar al arquero Brayan Cortés. De esta manera, se fueron al descanso con el 0 a 0 en el marcador. Pero no duraría mucho...
Argentinos Juniors abrió el marcador a los dos minutos del segundo tiempo: Francisco Álvarez atacó la pelota en velocidad y sorprendió con un frentazo potente al palo derecho del arquero Felipe Zenobio después de una ejecución de córner al segundo palo.
Sin embargo, a los 16 minutos de esa segunda etapa, un centro pinchado al segundo palo desde la derecha del lateral Martín Garay habilitó al delantero Alfio Oviedo, que se elevó de gran manera y cabeceó de pique al piso, colando la pelota por el palo derecho del arquero Braian Cortés para el 1-1 definitivo.
El Matador pudo ganarlo sobre el final: erró un gol increíble a los 44 minutos, cuando López desequilibró por derecha, desbordó y puso el centro atrás para el volante Elías Cabrera, cuyo disparo de taco y de primera se fue muy cerca del segundo poste del arco defendido por Cortés.
Con este resultado, Tigre se afianza en zona de clasificación dado que está cuarto con 17 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors quedó décimo con 11 unidades, a uno de Huracán, el último que está sacando boleto a la próxima instancia.
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