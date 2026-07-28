Banfield venció a Sarmiento en un duelo directo por la permanencia lleno de goles

El Taladro se impuso 3 a 2 al Verde en el Florencio Sola con un doblete de Tiziano Perrotta y sumó tres puntos fundamentales ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría.
Banfield derrotó 3 a 2 a Sarmiento en el Florencio Sola por la segunda fecha del Torneo Clausura y consiguió una victoria de enorme valor en la pelea por la permanencia. El equipo de Pedro Troglio hizo pesar la localía frente a un rival directo en la tabla de los promedios y, aunque sufrió en los minutos finales, logró sostener la ventaja para quedarse con tres puntos decisivos.
El primer tiempo fue parejo y con pocas situaciones de peligro, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y sin generar juego en ataque. La ocasión más clara llegó a los 25 minutos, cuando Lautaro Villegas exigió a Iván Arboleda, mientras que también hubo reclamos de ambos lados por posibles penales que el árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar.
El encuentro cambió por completo en el complemento: a los 8 minutos, un error de Arboleda en la salida fue aprovechado por David Zalazar, que asistió a Tiziano Perrotta para el 1-0. Cinco minutos después, el delantero de 19 años volvió a aparecer para definir de primera tras un centro de Tomás Adoryan y ampliar la diferencia. A diez minutos del final, el propio Perrotta participó en la jugada que derivó en un penal sobre Adoryan, que Bruno Sepúlveda transformó en gol con una definición picando la pelota para el 3-0 en el marcador.
Cuando el partido parecía resuelto, Sarmiento reaccionó y le dio suspenso al cierre. Facundo Sanguinetti falló en una salida y Jonathan Herrera descontó para la visita, mientras que poco después Junior Marabel aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-3. Pese al empuje del conjunto de Facundo Sava en los últimos minutos, Banfield resistió la presión, ganó y estiró la ventaja sobre el equipo de Junín en la tabla de los promedios.
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