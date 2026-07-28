Banfield venció a Sarmiento en un duelo directo por la permanencia lleno de goles

El encuentro cambió por completo en el complemento: a los 8 minutos, un error de Arboleda en la salida fue aprovechado por David Zalazar, que asistió a Tiziano Perrotta para el 1-0. Cinco minutos después, el delantero de 19 años volvió a aparecer para definir de primera tras un centro de Tomás Adoryan y ampliar la diferencia. A diez minutos del final, el propio Perrotta participó en la jugada que derivó en un penal sobre Adoryan, que Bruno Sepúlveda transformó en gol con una definición picando la pelota para el 3-0 en el marcador.