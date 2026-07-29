Instituto resistió la reacción de Platense y logró su primera victoria en el Clausura

El resumen de Defensa y Justicia 2-1 Deportivo Riestra

Barracas derrotó a Aldosivi y tiene puntaje perfecto

En el estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas Central volvió a mostrar solidez para imponerse frente a Aldosivi. El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Porra conectó un córner y marcó su primer tanto con la camiseta del Guapo. En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Damián Ayude contó con oportunidades para ampliar la diferencia, aunque también sufrió sobre el cierre con un avance del Tiburón que no logró cambiar el resultado.

Con estos resultados, Barracas Central alcanzó los seis puntos y comparte la cima de la Zona B con Argentinos Juniors, tras haber iniciado el campeonato con un triunfo sobre River. Defensa y Justicia, por su parte, encontró un alivio al reencontrarse con la victoria y sumar tres puntos importantes para comenzar a recuperar terreno en el Torneo Clausura, mientras que Riestra y Aldosivi no pudieron sostener el impulso de sus respectivas presentaciones y se fueron con las manos vacías.

El resumen de Barracas Central 1-0 Aldosivi