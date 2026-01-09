La Liga Profesional cambió su logo y estallaron las críticas contra Tapia en las redes

“El hincha, protagonista central”, fue el eje del mensaje institucional con el que la LPF dio a conocer su nueva identidad visual. Según el comunicado oficial, el rediseño apunta a consolidar una imagen más cercana a los fanáticos y a reflejar “la unidad, la pasión y el orgullo nacional que definen al fútbol argentino”.

El nuevo logo incorpora la silueta de un hincha alentando y levantando una bandera, una figura que, de acuerdo con la Liga, sintetiza la esencia del fútbol local. Desde la organización explicaron que se trata del resultado de “un trabajo de varios meses” realizado por los equipos de diseño de la AFA y la LPF, enfocado en construir una identidad audiovisual alineada con las raíces del deporte en la Argentina.

el-nuevo-logo-de-la-liga-profesional-para-2026-foto-x-ligaafa-5X2S6K6P3ZDJFNXBJOUZFPDRVE

El comunicado remarca de manera reiterada la idea del fútbol como una “religión” y coloca a la pasión del hincha como un rasgo distintivo que trasciende fronteras. En ese recorrido conceptual, la LPF vincula el fervor de las tribunas locales con la masiva presencia de fanáticos argentinos en competencias internacionales recientes, desde el Mundial de Qatar hasta torneos continentales y de clubes.

El anuncio del cambio de logo se llenó de críticas a Tapia en redes

Sin embargo, lejos de generar consenso, la presentación del logo desató una ola de reacciones negativas. En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron tanto el diseño como la oportunidad del anuncio y apuntaron directamente contra la dirigencia. La imagen del hincha agitando una bandera fue comparada irónicamente con una escena muy difundida de un dirigente de la AFA secándole la nuca a Tapia con una toalla, lo que multiplicó memes y comentarios críticos.

Pese a las reacciones adversas, desde la LPF sostienen que la nueva identidad busca una marca “más directa, moderna y enfocada en el hincha”, con un emblema que prescinde de tipografías adicionales y una paleta de colores centrada en el celeste, azul y blanco. La tipografía, de estilo futurista y construcción geométrica, será utilizada exclusivamente en títulos y encabezados.

Mientras el fútbol argentino se prepara para el inicio de una nueva temporada, el cambio de imagen de la Liga ya dejó en claro que el debate no se dará solo dentro de la cancha. El relanzamiento de la marca, pensado para homenajear al hincha, terminó reavivando las críticas hacia la conducción del fútbol local y volvió a exponer la distancia entre el mensaje institucional y el humor de los hinchas.