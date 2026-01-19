Claudio Úbeda: "Boca siempre tiene que ganar"

"Todos sabemos que Boca siempre tiene que ganar, por más que sea un partido amistoso, siempre hay que intentar ganar", aseguró el técnico en conferencia de prensa. "Dentro de esa victoria, intentar involucrarnos en lo que teníamos que hacer, que sume minutos la gran mayoría del plantel. Nos sirvió para usar muchos más jugadores", comentó.

"Al modificar la estructura de la formación, con tres volantes, siempre intentamos que el opuesto tenga la oportunidad de llegar, romper y ocupar espacios dentro del área", expresó luego. "Es necesario, al no jugar con otro delantero centro, como lo hicimos el semestre pasado, necesitás presencia en el área. Es importante que los volantes entiendan que tienen que llegar", agregó.

Casi llegando al final habló sobre el cambio de Merentiel "Lógico que nos preocupa lo de Miguel. Él tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría es ahí donde sintió", contó. "Esperemos la evolución en estas horas, mañana se le harán estudios y esperamos que no sea nada grave porque es una posición donde estamos recuperando jugadores y necesitamos de todos", añadió.

Miguel Merentiel Boca Capitán.jpg Miguel Merentiel será el capitán de Boca en el encuentro frente a Unión.

Por ultimo hablo sobre la no llegada de Mariano Hinestroza "Boca hizo su oferta y su trabajo por Hinestroza, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno anhela que sea lo más rápido posible pero es cuestión de esperar estas horas y que se sume lo más rápido posible también" Aseguró el técnico de Boca.