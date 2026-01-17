Boca confirmó los convocados para el amistoso ante Olimpia: la lista completa

El amistoso aparece como una prueba importante para continuar ajustando aspectos tácticos y futbolísticos, además de evaluar el estado físico de los jugadores en plena pretemporada. El cuerpo técnico apunta a darle rodaje a distintas variantes, observar rendimientos individuales y seguir construyendo una base sólida para el inicio de la competencia.

En el arco, los convocados son Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. La presencia de Marchesín, uno de los futbolistas de mayor experiencia y jerarquía del plantel, marca la intención de que los referentes comiencen a sumar minutos, mientras que Brey y García continúan dentro de la consideración como alternativas para un puesto clave.

La defensa presenta una nómina amplia y variada, con Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Se trata de una línea que combina laterales con proyección ofensiva, centrales con recorrido y jugadores polifuncionales, lo que le permitirá al entrenador ensayar distintos esquemas y asociaciones defensivas durante el partido.

En el mediocampo se concentran varios de los nombres más destacados de la convocatoria. Leandro Paredes lidera la lista, acompañado por Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. La experiencia internacional de Paredes y Herrera se complementa con la juventud y dinámica de futbolistas como Zenón y Velasco, en una zona del campo clave para el equilibrio y la generación de juego.

En la delantera, los convocados son Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Zeballos continúa sumando ritmo tras las lesiones que lo alejaron de las canchas, mientras que Merentiel aparece como una de las principales opciones ofensivas por su potencia y capacidad goleadora. Janson y Aguirre, en tanto, buscarán aprovechar el amistoso para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Los citados por Claudio Úbeda para el amistoso ante Olimpia

El duelo ante Olimpia le permitirá a Boca seguir sumando ritmo competitivo, probar variantes y ajustar detalles en un contexto internacional exigente. Más allá del resultado, el foco estará puesto en el funcionamiento colectivo, y el rendimiento de cara a las competencias que tendrá Boca en el año, tanto en el torneo local y la Copa Argentina; como tambien en la Copa Libertadores.