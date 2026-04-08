Claudio Úbeda destacó dos aspectos de Boca tras el debut triunfal en la Copa Libertadores

Tras la victoria 2 a 1 a Universidad Católica en Chile, el entrenador del Xeneize remarcó sobre la actuación del equipo: "Mostramos personalidad e inteligencia".
Boca venció 2 a 1 a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Tras el encuentro, Claudio Úbeda destacó dos aspectos de la actuación del equipo: "Mostramos personalidad e inteligencia".
"No sé si es el mejor partido de mi ciclo, pero es importante por ser el inicio de nuestro camino en la Copa Libertadores. Hoy supimos jugar bien y mantuvimos el resultado, creo que mostramos personalidad e inteligencia. Encontramos el gol rápido y jugamos bien. Esto recién empieza”, comenzó el DT en conferencia de prensa.
“Con los jugadores hablamos de ser un equipo bien estructurado con y sin pelota, cambiar bien de fase defensiva a ofensiva, ser agresivo con la marca... estamos contentos con el resultado. Jugamos contra un rival importante que nos puso en riesgo en el final, pero lo supimos cerrar bien”, analizó.
Y destacó el partido de Paredes (debutó en la Copa Libertadores) y del mediocampo del equipo: "Yo sabía que la Católica iba a intentar ponerle presión a Paredes para que no juegue libre, pero hizo un partido extraordinario. Nada de eso sería posible sin el trabajo sucio de los otros mediocampistas, como Ascacíbar y Milton Delgado. Le facilitan el trabajo para que pueda explotar su mayor virtud, que es jugando de frente”.
Además, se refirió a Adam Bareiro, que demostró estar cómodo con el gol desde que llegó al Xeneize. “Para que el ‘9′ haga goles, se tiene que crear sus situaciones. Siempre está ahí dentro del área para empujarla cuando hace falta y que sus compañeros lo ayuden. Es importante que eso suceda en un equipo que quiere ser protagonista", destacó.
Boca volverá a jugar el próximo sábado en la Bombonera cuando reciba a Independiente para disputar uno de los clásicos más emocionantes del fútbol argentino. El equipo de Úbeda intentará mantener la racha positiva y escalar a la cima de su grupo en el Torneo Apertura.
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