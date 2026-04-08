Claudio Úbeda destacó dos aspectos de Boca tras el debut triunfal en la Copa Libertadores

Además, se refirió a Adam Bareiro, que demostró estar cómodo con el gol desde que llegó al Xeneize. “Para que el ‘9′ haga goles, se tiene que crear sus situaciones. Siempre está ahí dentro del área para empujarla cuando hace falta y que sus compañeros lo ayuden. Es importante que eso suceda en un equipo que quiere ser protagonista", destacó.

Boca volverá a jugar el próximo sábado en la Bombonera cuando reciba a Independiente para disputar uno de los clásicos más emocionantes del fútbol argentino. El equipo de Úbeda intentará mantener la racha positiva y escalar a la cima de su grupo en el Torneo Apertura.