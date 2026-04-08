Boca venció a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores

Con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, el equipo comandado por Claudio Úbeda se impuso 2 a 1 a la U como visitante y comenzó el Grupo D con el pie derecho.
Boca venció 2 a 1 a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores. En un partido intenso, con pasajes friccionados y un cierre cargado de tensión, el equipo de Claudio Úbeda golpeó en los momentos justos y supo sostener la ventaja en un estadio difícil para quedarse con tres puntos fundamentales fuera de casa.
Leandro Paredes tuvo su estreno personal en la Copa Libertadores y fue la figura de la noche en un duelo perfecto, comenzando con un gol a los 15 minutos para abrir el marcador. El campeón del mundo sacó una bomba desde afuera del área que se clavó contra un palo aprovechando al máximo un rechazo corto de la defensa chilena.
El volante, que tuvo una extensa carrera en Europa, volvió al club de sus amores a los 31 años con el objetivo de jugar la Copa Libertadores y necesitó muy poco tiempo para cumplir una cuenta pendiente y de la mejor manera. Hoy tiene la responsabilidad de ser figura por su trayectoria y la lleva bien cumpliendo partido a partido.
El inicio del encuentro estuvo marcado por un clima caliente, con empujones y discusiones tras una infracción de Marcelo Weigandt que derivó en un tumulto generalizado, lo que obligó al árbitro a intervenir con tarjetas tempranas para Paredes y Zampedri. En ese contexto áspero, Boca logró imponerse desde el juego, con su capitán manejando los tiempos y encontrando espacios para progresar.
Ya en el segundo tiempo, Boca amplió la ventaja a los 19 minutos gracias a Adam Bareiro, que empujó en el área chica un centro de Lautaro Blanco, tras una jugada bien manejada por Tomás Aranda. El delantero paraguayo alcanzó un registro destacado, al convertirse en el primer jugador del plantel en marcar en la triple competencia de la temporada, incluyendo el campeonato, la Copa Argentina y este certamen internacional.
Universidad Católica reaccionó con el correr de los minutos y comenzó a inquietar aprovechando algunas imprecisiones del Xeneize, que sintió el desgaste en el tramo final. A los 37 minutos, mediante un tiro de esquina, Juan Ignacio Díaz descontó tras una falla en conjunto de Brey y la defensa y le puso suspenso a un cierre que se jugó cerca del área de Boca, con varios envíos y situaciones aisladas.
El triunfo tiene un valor adicional para Boca, que volvió a ganar en un debut como visitante en la Libertadores tras varios años y reafirmó su ambición internacional, en un grupo exigente. En cuanto a los próximos compromisos, los dirigidos por Úbeda recibirán a Independiente el próximo sábado desde las 19.30 en La Bombonera y el martes desde las 21, también en condición de local, enfrentarán a Barcelona de Ecuador, que cayó en su estreno copero con Cruzeiro.
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