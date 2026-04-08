Boca venció a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores

Ya en el segundo tiempo, Boca amplió la ventaja a los 19 minutos gracias a Adam Bareiro, que empujó en el área chica un centro de Lautaro Blanco, tras una jugada bien manejada por Tomás Aranda. El delantero paraguayo alcanzó un registro destacado, al convertirse en el primer jugador del plantel en marcar en la triple competencia de la temporada, incluyendo el campeonato, la Copa Argentina y este certamen internacional.

Universidad Católica reaccionó con el correr de los minutos y comenzó a inquietar aprovechando algunas imprecisiones del Xeneize, que sintió el desgaste en el tramo final. A los 37 minutos, mediante un tiro de esquina, Juan Ignacio Díaz descontó tras una falla en conjunto de Brey y la defensa y le puso suspenso a un cierre que se jugó cerca del área de Boca, con varios envíos y situaciones aisladas.

El triunfo tiene un valor adicional para Boca, que volvió a ganar en un debut como visitante en la Libertadores tras varios años y reafirmó su ambición internacional, en un grupo exigente. En cuanto a los próximos compromisos, los dirigidos por Úbeda recibirán a Independiente el próximo sábado desde las 19.30 en La Bombonera y el martes desde las 21, también en condición de local, enfrentarán a Barcelona de Ecuador, que cayó en su estreno copero con Cruzeiro.

El resumen de U Católica 1-2 Boca