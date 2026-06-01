Fin de la novela: Claudio Úbeda dejará de ser el DT de Boca

Después de una reunión con Marcelo Delgado, director deportivo del club, se definió el entrenador no tendrá renovación una vez vencido el contrato el próximo 30 de junio.
Claudio Úbeda no renovará en Boca y dejará de ser el DT después del 30 de junio, fecha de vencimiento de su vigente contrato, en una reunión en la que se pusieron en la balanza los pros y contras de su ciclo, y donde Marcelo Delgado, Director Deportivo del club, le comunicó la decisión tomada por la Comisión.
Según comentaron fuentes allegadas a la dirección de Boba, le agradecieron a Úbeda por haber agarrado las riendas del equipo en medio del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien fue ayudante y a quien terminó reemplazando desde entonces en el cargo principal.
El ciclo de "El Sifón" finalizó con un 60,42% de efectividad, con 32 partidos dirigidos, 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, si bien los números engañan un poco, se hizo hincapié en las duras eliminaciones que sufrió Boca en el último tiempo: afuera del Torneo Apertura con Huracán por un duro 3-2 en la Bombonera y afuera de la Copa Libertadores después de no haber podido definir ni el segundo puesto de su grupo y en su cancha, por la inesperada derrota con Universidad Católica.
El torneo continental definía el año del equipo y, si bien ahora competirá en la Sudamericana, la vuelta a la Libertadores era el desafío más importante del 2026, sumado al poco gusto en el juego, esta fue la gota que rebalsó el vaso para despedirlo.
El cambio constante de técnicos se hizo costumbre para el Xeneize en los últimos años. Borrón y cuenta nueva, Juan Román Riquelme tiene que ponerse manos a la obra para definir al próximo y ya hay varios en lista, pero con más contras que a favor.
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