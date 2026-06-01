Fin de la novela: Claudio Úbeda dejará de ser el DT de Boca

El ciclo de "El Sifón" finalizó con un 60,42% de efectividad, con 32 partidos dirigidos, 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, si bien los números engañan un poco, se hizo hincapié en las duras eliminaciones que sufrió Boca en el último tiempo: afuera del Torneo Apertura con Huracán por un duro 3-2 en la Bombonera y afuera de la Copa Libertadores después de no haber podido definir ni el segundo puesto de su grupo y en su cancha, por la inesperada derrota con Universidad Católica.