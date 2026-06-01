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Fin de la novela: Claudio Úbeda dejará de ser el DT de Boca

Después de una reunión con Marcelo Delgado, director deportivo del club, se definió el entrenador no tendrá renovación una vez vencido el contrato el próximo 30 de junio.

Claudio Úbeda no renovará en Boca y dejará de ser el DT después del 30 de junio, fecha de vencimiento de su vigente contrato, en una reunión en la que se pusieron en la balanza los pros y contras de su ciclo, y donde Marcelo Delgado, Director Deportivo del club, le comunicó la decisión tomada por la Comisión.

Según comentaron fuentes allegadas a la dirección de Boba, le agradecieron a Úbeda por haber agarrado las riendas del equipo en medio del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien fue ayudante y a quien terminó reemplazando desde entonces en el cargo principal.

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El ciclo de "El Sifón" finalizó con un 60,42% de efectividad, con 32 partidos dirigidos, 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, si bien los números engañan un poco, se hizo hincapié en las duras eliminaciones que sufrió Boca en el último tiempo: afuera del Torneo Apertura con Huracán por un duro 3-2 en la Bombonera y afuera de la Copa Libertadores después de no haber podido definir ni el segundo puesto de su grupo y en su cancha, por la inesperada derrota con Universidad Católica.

El torneo continental definía el año del equipo y, si bien ahora competirá en la Sudamericana, la vuelta a la Libertadores era el desafío más importante del 2026, sumado al poco gusto en el juego, esta fue la gota que rebalsó el vaso para despedirlo.

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Boca perdió tres de los últimos cuatro partidos de la fase de grupos.

Boca perdió tres de los últimos cuatro partidos de la fase de grupos.

El cambio constante de técnicos se hizo costumbre para el Xeneize en los últimos años. Borrón y cuenta nueva, Juan Román Riquelme tiene que ponerse manos a la obra para definir al próximo y ya hay varios en lista, pero con más contras que a favor.

Los candidatos de Boca

  • Jorge Sampaoli: El ex entrenador de la Argentina es del perfil en búsqueda. Con una ardua experiencia en clubes de América y Europa y selecciones, se suma a la larga lista de candidatos para ponerse al hombro el proyecto deportivo del segundo semestre.
  • Néstor Lorenzo: el actual DT de la selección de Colombia gusta en Boca por su calidad de trabajo, forma y experiencia. A pesar del interés que viene desde hace tiempo, su asunción sería imposible hasta después del Mundial, más allá de hasta dónde llegue el conjunto cafetero. Un dato en contra.
  • Antonio 'Turco' Mohamed: Acaba de consagrarse campeón e la Concachampions con el Toluca y tiene todas las intenciones de continuar. “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, expresó con ESPN.
  • El Turco Mohamed Toluca
    El Turco Mohamed se consagró campeón de la Concachampions con el Toluca.

    El Turco Mohamed se consagró campeón de la Concachampions con el Toluca.

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