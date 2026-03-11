Claudio Úbeda explicó su único cambio por el que fue criticado y silbado por el hincha

Sin embargo, el clima en La Bombonera fue de fuerte reprobación. Tras el pitazo final, los insultos bajaron desde las tribunas y el enojo se centró en el entrenador, a quien se lo vio retirarse bajo una silbatina generalizada. El cuarto empate consecutivo como local profundizó el malestar y dejó a Úbeda en una posición cada vez más delicada, con la continuidad cuestionada y la presión en aumento más allá de la sólida actuación con Lanús en La Fortaleza.

"Tienen hambre de ganar y lo demuestran", Úbeda sobre el plantel