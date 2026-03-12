Barracas Central sorprendió a Independiente Rivadavia y está en zona de playoffs

El Guapo visitó al puntero de la Zona B y lo venció 2 a 1 con goles de Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. José Florentín descontó para el local, que igual sigue en la cima.
Barracas Central venció 2 a 1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y se metió en zona de playoffs del Torneo Apertura. El Guapo, que había iniciado el año de manera irregular, visitó al puntero de la Zona B y lo sorprendió quedándose con el triunfo gracias a los goles de Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. José Florentín anotó para el local.
Con Sebastián Villa como figura, Independiente Rivadavia dominaba y llegaba con peligro como siempre que juega en su casa pero de pronto Barracas lo sorprendió adelantándose en el marcador a los 34 minutos con un tiro libre, dos cabezazos y Gonzalo Morales, bien ubicado como todo centrodelantero, disparando en el área chica.
Para colmo, el Guapo puso el 2 a 0 en el marcador en la última jugada del primer tiempo: un contraataque letal que terminó con una definición excelsa de Candia por encima del joven arquero Nicolás Bolcato. El equipo del Gallego Insúa volvió a darle al mentón al local cuando tuvo la oportunidad.
Independiente Rivadavia, con el golpazo anímico de ir 2 a 0 abajo en el marcador, logró descontar a los 39 minutos del complemento mediante un cabezazo de Florentín. El tanto despertó la ilusión del público local de empatar el encuentro que siempre fue cuesta arriba pero no lo consiguió y cayó en su casa.
Barracas se llevó tres puntos de oro contra un rival durísimo y una cancha donde Racing la pasó mal y fue derrotado y el propio River tampoco pudo irse victorioso. Festejo doble para el visitante que se metió en zona de clasificación: quedó décimo con 12 puntos y obliga al Millonario a sumar frente a Huracán para desplazarlo de los puestos de playoffs.
De todas maneras, en caso de bajarse de esa zona sería por diferencia de gol, dado que Racing y el propio Globo también tienen 12 unidades. Por su parte, Independiente Rivadavia sigue liderando la Zona B con 17 puntos, pero ahora solo le lleva uno a Tigre y dos a Central y Belgrano.
comentar