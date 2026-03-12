Barracas Central sorprendió a Independiente Rivadavia y está en zona de playoffs

Barracas se llevó tres puntos de oro contra un rival durísimo y una cancha donde Racing la pasó mal y fue derrotado y el propio River tampoco pudo irse victorioso. Festejo doble para el visitante que se metió en zona de clasificación: quedó décimo con 12 puntos y obliga al Millonario a sumar frente a Huracán para desplazarlo de los puestos de playoffs.

De todas maneras, en caso de bajarse de esa zona sería por diferencia de gol, dado que Racing y el propio Globo también tienen 12 unidades. Por su parte, Independiente Rivadavia sigue liderando la Zona B con 17 puntos, pero ahora solo le lleva uno a Tigre y dos a Central y Belgrano.