Boca fue mejor pero empató con San Lorenzo y volvió a irse silbado de La Bombonera

El Xeneize igualó 1 a 1 con el Ciclón de local por la décima fecha del Torneo Apertura. El Xeneize fue superior durante gran parte del partido pero no logró el objetivo y sintió la reprobación de la gente.
Boca igualó 1 a 1 con San Lorenzo en La Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura y volvió a irse silbado de La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda jugó un buen partido, fue superior durante varios pasajes del encuentro pero no logró sostener la ventaja y terminó dejando escapar dos puntos importantes en la Zona A del campeonato.
Las mejores situaciones del partido fueron de Boca en el primer tiempo con Adam Bareiro, Tomás Aranda y Miguel Merentiel como protagonistas. Sin embargo, se encontraron con buenas respuestas de Orlando Gill y con su propia falta de eficacia. San Lorenzo apostó a un planteo más cerrado, esperando alguna contra o pelota parada para lastimar.
La ventaja llegó en el inicio del segundo tiempo tras una jugada que empezó Blanco por izquierda y derivó en Milton Delgado, que se la sirvió a en el área a Santiago Ascacíbar, quien definió de zurda contra un palo y desató el festejo en el estadio. Boca parecía tener el control y siguió generando situaciones, incluso con un remate de Leandro Paredes y varias llegadas por los costados, pero no logró ampliar la diferencia.
Y los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. A los 19 minutos del complemento, el Ciclón encontró el empate en una de las pocas que tuvo: De Ritis desbordó a Weigandt, tiró un centro por abajo y Gregorio Rodríguez apareció por el segundo palo, le pegó mordido y dejó sin respuesta a Marchesín. El gol cambió el clima del partido, porque Boca perdió claridad y San Lorenzo se aferró al resultado, defendiendo cada pelota hasta el final.
Tras el pitido final con el empate en el marcador, los silbidos bajaron desde las tribunas y reflejaron el malestar por el presente del equipo. “Fuimos muy superiores y ellos tuvieron la del gol y no mucho más, duele porque no alcanza con merecer”, reconoció Leandro Paredes después del partido. El Xeneize volvió a dejar dudas como local por el resultado y la paciencia de los hinchas parece agotarse cada vez más.
Con este resultado, Boca quedó 6º con 13 puntos y el domingo visitará a Unión desde las 22. Mientras que el Ciclón está 7º con las mismas unidades y recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30. El empate fue 1 a 1 y repartija de puntos para los clubes grandes del país.
comentar