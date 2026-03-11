Boca fue mejor pero empató con San Lorenzo y volvió a irse silbado de La Bombonera

El resumen de Boca 1-1 San Lorenzo

Embed

Tras el pitido final con el empate en el marcador, los silbidos bajaron desde las tribunas y reflejaron el malestar por el presente del equipo. “Fuimos muy superiores y ellos tuvieron la del gol y no mucho más, duele porque no alcanza con merecer”, reconoció Leandro Paredes después del partido. El Xeneize volvió a dejar dudas como local por el resultado y la paciencia de los hinchas parece agotarse cada vez más.

Con este resultado, Boca quedó 6º con 13 puntos y el domingo visitará a Unión desde las 22. Mientras que el Ciclón está 7º con las mismas unidades y recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30. El empate fue 1 a 1 y repartija de puntos para los clubes grandes del país.