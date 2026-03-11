Torneo Apertura: Argentinos y Central empataron y no cumplieron sus objetivos

El Bicho y el Canalla igualaron 0 a 0 en La Paternal en un partido con poco eficacia por ambos lados. Los dirigidos por Jorge Almirón no pudieron llegar a la punta y los locales meterse en zona de clasificación.

Argentinos Juniors y Rosario Central empataron 0 a 0 en La Paternal por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura, en un encuentro que tuvo intensidad y llegadas, pero que careció de precisión en los metros finales. El resultado dejó a ambos con sabor a poco: el Canalla perdió la chance de llegar a la cima -quedó tercero con 15 puntos a dos de Ind. Rivadavia- y el Bicho sigue fuera de los ocho mejores, dado que quedó a uno de River, el último en playoffs.