Torneo Apertura: Argentinos y Central empataron y no cumplieron sus objetivos

El Bicho y el Canalla igualaron 0 a 0 en La Paternal en un partido con poco eficacia por ambos lados. Los dirigidos por Jorge Almirón no pudieron llegar a la punta y los locales meterse en zona de clasificación.
Argentinos Juniors y Rosario Central empataron 0 a 0 en La Paternal por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura, en un encuentro que tuvo intensidad y llegadas, pero que careció de precisión en los metros finales. El resultado dejó a ambos con sabor a poco: el Canalla perdió la chance de llegar a la cima -quedó tercero con 15 puntos a dos de Ind. Rivadavia- y el Bicho sigue fuera de los ocho mejores, dado que quedó a uno de River, el último en playoffs.
El equipo de Nicolás Diez fue el que más intentó, sobre todo en el segundo tiempo, cuando generó varias situaciones claras a partir del manejo de Hernán López Muñoz y las subidas por los costados. Sin embargo, se encontró con una buena actuación de Jorge Broun y con su propia falta de puntería, un problema que viene repitiéndose en las últimas fechas.
Por su parte, Rosario Central, sin Di María, apostó a un planteo más cauteloso y buscó lastimar de contra con Jamintón Campaz y Alejo Véliz, pero tampoco logró ser efectivo. Con el correr de los minutos, el equipo de Jorge Almirón se fue conformando con el empate, consciente de que una derrota lo alejaba aún más de la pelea por el liderazgo.
Tras el partido, Broun ya palpitó la Supercopa Internacional con Estudiantes: “Es un partido que estamos esperando después del gran año que tuvimos. Vamos a querer ganarlo por nosotros, porque este club se lo merece”. En Argentinos, en cambio, se escucharon murmullos desde las tribunas por el flojo presente del equipo: ganó uno de los últimos seis.
