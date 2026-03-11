Doble preocupación en San Lorenzo: se lesionaron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández

Por su parte, el defensor de 28 años tiene un peor antecedente. En junio 2021, cuando estaba a préstamo en San Martín de San Juan y todavía no había jugado en la Primera de San Lorenzo, se rompió los cruzados de la rodilla izquierda y, en marzo de 2024, ya en el Ciclón, sufrió la misma lesión pero en la rodilla derecha.