Doble preocupación en San Lorenzo: se lesionaron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández

El Pocho y el Tonga cayeron mal, se tomaron la rodilla y salieron entre lágrimas del clásico con Boca en La Bombonera.
Tras el empate 1 a 1 con Boca, San Lorenzo se fue con una doble preocupación de La Bombonera: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron duras lesiones y se fueron entre lágrimas del campo de juego. Sí, ambos cayeron mal, se tomaron la rodilla y pidieron ser reemplazados en el clásico.
A los 22 minutos de juego, Pocho tiró un taco en el aire para iniciar un ataque y al caer se tomó rápidamente la pierna derecha. El árbitro Pablo Echavarría frenó el partido al ver como cayó y compañeros y adversarios se acercaron para ver cómo estaba y observaron el dolor del volante: Nahuel Barrios entró en su lugar.
Para colmo, el capitán también se lesionó en el complemento. El Tonga también se tomó la rodilla, lloró al salir y se cree que podría haber sufrido una lesión ligamentaria. El cuerpo médico es pesimista con la situación de ambos por lo observado y por los antecedentes que tienen los futbolistas.
El delantero de 34 años se realizará estudios para determinar el grado de la lesión pero se teme que se trate de una ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión que ya sufrió en junio de 2023 pero en su rodilla izquierda y que le llevaría una larga recuperación luego de someterse a una intervención quirúrgica.
Por su parte, el defensor de 28 años tiene un peor antecedente. En junio 2021, cuando estaba a préstamo en San Martín de San Juan y todavía no había jugado en la Primera de San Lorenzo, se rompió los cruzados de la rodilla izquierda y, en marzo de 2024, ya en el Ciclón, sufrió la misma lesión pero en la rodilla derecha.
