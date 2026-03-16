Claudio Úbeda: "No me gusta empatar cuando merecemos ganar"

Luego, se explayó sobre la falta de gol de un equipo que generó varias situaciones y pudo haberse llevado los tres puntos del 15 de Abril: "Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de concretar. Me preocuparía más si no generásemos situaciones. Las situaciones las generamos y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de empezar ganando o concretar las situaciones que tenemos".