Fútbol |

Claudio Úbeda: "No me gusta empatar cuando merecemos ganar"

El entrenador de Boca lamentó el 1 a 1 con Unión en Santa Fe por la onceava fecha del torneo: "No me voy conforme con el resultado. Pudimos haberlo ganado".

Boca empató 1 a 1 con Unión en el 15 de Abril por la onceava fecha del Torneo Apertura. Con este resultado, el Xeneize ganó uno, empató cinco y perdió uno en sus últimos siete cotejos del campeonato. Por eso, Claudio Úbeda lamentó el resultado más allá de haber sacado un punto de visitante ante un gran rival y una cancha difícil.

"En el segundo tiempo generamos cuatro o cinco situaciones claras para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado. Creo que durante todo el partido tuvimos más posesión y más control del juego. Obviamente, lo mismo que digo siempre que nos toca empatar: no me voy conforme, no me gusta empatar estos partidos que merecemos ganar", analizó el entrenador.

Luego, se explayó sobre la falta de gol de un equipo que generó varias situaciones y pudo haberse llevado los tres puntos del 15 de Abril: "Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de concretar. Me preocuparía más si no generásemos situaciones. Las situaciones las generamos y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de empezar ganando o concretar las situaciones que tenemos".

Embed

Y añadió: "Evidentemente, trabajar mucho más las finalizaciones hace que el delantero se sienta más seguro. También hubo dos intervenciones del arquero de Unión que fueron realmente muy buenas. Es lógico que cuando nosotros generamos tanto, tenemos que achicar ese margen y convertir más".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados