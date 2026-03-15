River venció a Sarmiento con comodidad y suma confianza en el inicio de la era Coudet

Con una superioridad absoluta, que creció cuando su rival sufrió una expulsión, el Millonario superó 2 a 0 al Verde en el Monumental y no goleó por la gran actuación del arquero visitante.
River venció 2 a 0 a Sarmiento con comodidad y suma confianza en el inicio de la era de Eduardo Coudet que comenzó con un triunfazo 2 a 1 a Huracán en Parque Patricios. El Millonario tuvo una superioridad absoluta que se acrecentó cuando el Verde sufrió una expulsión y la diferencia no fue de goleada por la gran actuación del arquero visitante.
El equipo de Coudet abrió el marcador a los 41 minutos de juego con un gol de Sebastián Driussi, quien con una definición de taco mandó un balón que quedó boyando a la red. La situación se generó con un centro venenoso de Kendry Páez que dejó al esférico muerto en el área chica y que el experimentado delantero logró aprovechar.
De esta manera, River logró romper con el muro que era Sarmiento hasta ese momento, un equipo que fue al Monumental con el plan de absolutamente defender y lograba la tarea con mucho orden colectivo. Sin embargo, la correcta expulsión de Gabriel Díaz por doble amarilla de tan solo dos minutos antes lo golpeó anímicamente y bajó la guardia.
River aprovechó el momento de debilidad de Sarmiento para abrir el marcador y liquidó la historia a los 26 minutos del complemento a través de Ian Subiabre. Aníbal Moreno -quien se mostró muy activo- juntó rivales y dio un pase preciso con visión para el joven delantero, que controló y sacó un remate cruzado que se metió contra el segundo palo.
El Millonario, antes y después del 2-0 de Subiabre, llegó con muchísimo peligro y no logró la diferencia de goleada en todo el complemento por el arquero Javier Burrai. El guardameta le negó el grito a Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Sí, a todos ellos: un dato que deja en evidencia los ataques numerosos de River en la nueva era bajo las ordenes de Eduardo Coudet.
River volvió a mostrar una mejora en el circuito del balón y a contar con los goles de sus delanteros, algo que padeció Marcelo Gallardo con la sequía de los mismos. Por otra parte, el local solamente sufrió en una ocasión, que fue desactivada por la rápida salida de Santiago Beltrán.
Con este nuevo triunfo, River se afirmó en los puestos de playoffs de la Zona B del Torneo Apertura con 17 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Sarmiento quedó en el puesto 12° con diez unidades, cerquita de todas formas de la zona de clasificación.
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