River venció a Sarmiento con comodidad y suma confianza en el inicio de la era Coudet

El Millonario, antes y después del 2-0 de Subiabre, llegó con muchísimo peligro y no logró la diferencia de goleada en todo el complemento por el arquero Javier Burrai. El guardameta le negó el grito a Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Sí, a todos ellos: un dato que deja en evidencia los ataques numerosos de River en la nueva era bajo las ordenes de Eduardo Coudet.

River volvió a mostrar una mejora en el circuito del balón y a contar con los goles de sus delanteros, algo que padeció Marcelo Gallardo con la sequía de los mismos. Por otra parte, el local solamente sufrió en una ocasión, que fue desactivada por la rápida salida de Santiago Beltrán.

Con este nuevo triunfo, River se afirmó en los puestos de playoffs de la Zona B del Torneo Apertura con 17 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Sarmiento quedó en el puesto 12° con diez unidades, cerquita de todas formas de la zona de clasificación.