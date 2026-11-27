El despiste de Pierre Gasly que complicó a Alpine en la FP2

La segunda práctica libre también tuvo como protagonista a Pierre Gasly, quien perdió el control de su Alpine en la curva 14 cuando faltaban 22 minutos para el cierre de la sesión. El francés pisó la grava, no pudo recuperar el dominio del auto y quedó atrapado en la leca, lo que provocó una nueva bandera roja. Aunque logró salir del monoplaza sin inconvenientes y no impactó contra las barreras, el equipo deberá revisar posibles daños en la parte inferior del vehículo.

El despiste de Gasly durante las prácticas libres del GP de Qatar.

El incidente generó una visible reacción de Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien observó lo ocurrido desde los boxes, se quitó los auriculares y se retiró de su lugar con gesto de fastidio. Desde el equipo reconocieron la responsabilidad por lo sucedido a través de la comunicación oficial: "Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava".

Colapinto también resultó perjudicado por el despiste, ya que perdió la posibilidad de completar su intento con neumáticos blandos. La FP2 ya había tenido una interrupción previa por un trompo de Charles Leclerc y, después del accidente de Gasly, fue extendida durante 13 minutos. Sin embargo, un problema de potencia en el Ferrari de Lewis Hamilton provocó otra neutralización y la tanda terminó bajo Virtual Safety Car.