El argentino terminó 12° y 15° en los ensayos del viernes, expresó su preocupación por el rendimiento del Alpine y buscará mejorar en la última práctica antes de la clasificación del sábado.
Franco Colapinto no tuvo el viernes que esperaba en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y terminó disconforme con el rendimiento de su Alpine. El piloto argentino finalizó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, en una jornada complicada por distintos problemas en el monoplaza y varias interrupciones que limitaron el tiempo de trabajo en pista.
"No fue particularmente un buen día", resumió el pilarense en diálogo con ESPN. Entre las dificultades que encontró, mencionó inconvenientes con los frenos y una importante degradación de los neumáticos en ritmo de carrera. "Tuvimos problemas con los frenos, con la bandera roja di muy pocas vueltas y en ritmo de carrera tuvimos mucha degradación, así que tenemos mucho por entender hoy a la noche", explicó.
El argentino también señaló que el auto mostró un mejor comportamiento con los neumáticos medios y reconoció que Alpine deberá trabajar para dar un salto de rendimiento en la clasificación. "Hay que entender qué pasó hoy, los problemas que tuvimos y darlo vuelta mañana en la qualy", sostuvo. Además, bromeó sobre el duelo que tuvo con Oscar Piastri durante la FP2: "En la defensa estamos bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido porque si no el domingo se va a complicar".
La actividad para Colapinto continuará este sábado con la tercera y última práctica libre, prevista para las 11.30 (hora argentina), mientras que la clasificación comenzará a las 15. La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará el domingo desde las 13 y tendrá un total de 57 vueltas.
La segunda práctica libre también tuvo como protagonista a Pierre Gasly, quien perdió el control de su Alpine en la curva 14 cuando faltaban 22 minutos para el cierre de la sesión. El francés pisó la grava, no pudo recuperar el dominio del auto y quedó atrapado en la leca, lo que provocó una nueva bandera roja. Aunque logró salir del monoplaza sin inconvenientes y no impactó contra las barreras, el equipo deberá revisar posibles daños en la parte inferior del vehículo.
El incidente generó una visible reacción de Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien observó lo ocurrido desde los boxes, se quitó los auriculares y se retiró de su lugar con gesto de fastidio. Desde el equipo reconocieron la responsabilidad por lo sucedido a través de la comunicación oficial: "Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava".
Colapinto también resultó perjudicado por el despiste, ya que perdió la posibilidad de completar su intento con neumáticos blandos. La FP2 ya había tenido una interrupción previa por un trompo de Charles Leclerc y, después del accidente de Gasly, fue extendida durante 13 minutos. Sin embargo, un problema de potencia en el Ferrari de Lewis Hamilton provocó otra neutralización y la tanda terminó bajo Virtual Safety Car.
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