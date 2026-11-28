El piloto argentino superó la primera tanda, pero no logró avanzar a la Q3 y quedó lejos de los primeros puestos, en una clasificación dominada por George Russell, dueño de la pole, y Kimi Antonelli con Mercedes.
Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación en el circuito de Lusail y largará desde el 14° puesto el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino logró superar la Q1, pero quedó eliminado en la siguiente tanda y no pudo pelear por un lugar entre los diez primeros. La pole position quedó en manos de George Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes, escoltado por su compañero, el campeón del mundo, Kimi Antonelli.
El piloto de Alpine avanzó a la Q2 con lo justo, después de marcar un tiempo de 1:24.274 que lo ubicó en el 16° lugar de la primera tanda. En esa instancia quedó a 0.599 segundos de Pierre Gasly, su compañero de equipo, y apenas 0.096 por delante de Carlos Sainz, quien fue el primer eliminado. El rendimiento del argentino reflejó las dificultades que Alpine arrastró durante las dos primeras jornadas de actividad en Qatar.
En la segunda tanda, Colapinto consiguió mejorar su registro y giró en 1:23.659, pero no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. Terminó 14°, apenas cinco milésimas por detrás de Gabriel Bortoleto y a 0.091 segundos de Gasly, que también quedó eliminado. De esta manera, el argentino partirá desde la séptima fila en una carrera en la que buscará recuperar posiciones.
En la parte alta de la clasificación, Mercedes confirmó su dominio y se quedó con los dos primeros lugares de la grilla. Russell consiguió la pole con una vuelta de 1:21.695, mientras que Antonelli terminó segundo con 1:21.823. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos con McLaren, ocuparán la segunda fila, mientras que Isack Hadjar superó a Max Verstappen y ubicó a los Red Bull en el quinto y sexto puesto, respectivamente.
La carrera se disputará este domingo desde las 13 (hora argentina) y tendrá una extensión de 57 vueltas. Uno de los principales interrogantes estará en la degradación de los neumáticos, ya que la FIA estableció un límite máximo de 27 giros por juego de gomas. Por ese motivo, los equipos deberán realizar al menos dos paradas en boxes, una estrategia que podría modificar el desarrollo de la competencia y abrir oportunidades para avanzar en el clasificador.
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