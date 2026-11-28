La carrera se disputará este domingo desde las 13 (hora argentina) y tendrá una extensión de 57 vueltas. Uno de los principales interrogantes estará en la degradación de los neumáticos, ya que la FIA estableció un límite máximo de 27 giros por juego de gomas. Por ese motivo, los equipos deberán realizar al menos dos paradas en boxes, una estrategia que podría modificar el desarrollo de la competencia y abrir oportunidades para avanzar en el clasificador.