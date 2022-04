Colón perdió en Sarandí y ya no tiene chances de clasificar

El Sabalero quedó a cuatro puntos de Aldosivi (20) y Tigre (20), por lo que los únicos que tienen chances matemáticas de desplazar a esos equipos son Huracán y Central Córdoba.

Lo del Globo no es imposible, pero tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar una derrota de alguno de los que al momento están clasificando. Más complicado la tienen los santiagueños, que tendrían que golear en ambas ocasiones y esperar tres resultados ajenos favorables.

Julio César Falcioni optó por poner un equipo alternativo para jugar en el Viaducto, priorizando la Copa Libertadores, y no le alcanzó para mantener la doble competencia, porque Arsenal se impuso desde lo futbolístico de principio a fin en su casa.

Después de un primer tiempo sin goles en el que los de Madelón merecieron un poco más que la visita, el primer tanto llegó a los 69 minutos por intermedio de Crisitan Colmán, que definió de derecha dentro del área tras recibir de Sebastián Lomónaco.

Justamente el asistidor luego se convirtió en goleador, porque a los 85 minutos, luego de una jugada de laboratorio que inició en un tiro de esquina, llegó el segundo: Apaolaza la bajó por el segundo palo y Lomónaco, anticipando a su marcador en el primer palo, la empujó al fondo de la red.

Sobre el final Wanchope Ábila había descontado, pero el línea levantó la bandera por un offside milimétrico y después de unos minutos de chequeo el VAR ratificó la decisión del juez para que el Arse respire.

Con este resultado, los de Sarandí dejaron atrás una racha de nueve partidos sin conocer la victoria en la Copa de la Liga y sumaron tres puntos vitales para alejarse en la tabla de promedios.

SÍNTESIS

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Damián Pérez; Mauro Pittón, Leonel Picco, Dardo Miloc y Joaquín Ibáñez; Sebastián Lomónaco y Cristian Colman. DT: Leonardo Madelón.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Luis Schlishting, Joaquín Novillo y Nahuel Gallardo; Brian Farioli, Stefano Moreyra, Tomás Moschión y Tiago Peiretti; Mauro Formica y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 24m Cristian Colman (A) y 40m Sebastián Lomónaco (A).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Lucas Brochero por Chimino (A); 12m Rodrigo Aliendro por Farioli (C) y Cristian Bernardi por Moreyra (C); 17m Ignacio Gariglio por Suárez (A) y Alejo Antilef por Ibáñez (A); 25m Facundo Farías por Formica (C) y Eric Meza por Schlishting (C); 31m Lucas Beltrán por Pierotti (C); 35m Francisco Apaolaza por Colman (A) y Braian Rivero por Picco (A).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Arsenal.