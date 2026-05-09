Torneo Apertura 2026: Talleres vs. Belgrano, otro de los platos fuertes de la jornada de octavos de final

Belgrano, por su parte, recuperará a Leonardo Morales tras cumplir su suspensión. También volvería al once Lucas Zelarayán, mientras que Franco Vázquez pelea por un lugar en la mitad de la cancha.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 16.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Independiente Rivadavia vs. Unión

La Lepra mendocina, una de las grandes revelaciones del semestre, recibirá desde las 21.30 a Unión en el Bautista Gargantini.

El equipo dirigido por Alfredo Berti terminó como líder de la Zona B y además ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Del otro lado estará Unión, que logró meterse en playoffs gracias a otros resultados y que buscará dar el golpe fuera de casa.

Independiente Rivadavia vs Unión La Lepra mendocina, líder de la Zona B y clasificada en la Libertadores, buscará seguir haciendo historia ante el Tatengue.

El ganador de esta serie enfrentará justamente al vencedor del clásico entre Talleres y Belgrano.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini.

Argentinos Juniors vs. Lanús

En La Paternal también habrá un duelo atractivo por los octavos de final. Argentinos Juniors recibirá a Lanús desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona.

El Bicho fue uno de los equipos más regulares de la fase inicial y buscará aprovechar la localía para avanzar de ronda. Lanús, en tanto, llega golpeado tras la goleada sufrida ante Always Ready por la Copa Libertadores, aunque mantiene el impulso de haber conquistado la Recopa Sudamericana este año.

El vencedor se cruzará en cuartos con quien avance entre Boca y Huracán.

Argentinos Juniors vs Lanús El Bicho y el Granate se enfrentan en La Paternal por un lugar en cuartos de final en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Diego Armando Maradona.