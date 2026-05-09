Torneo Apertura 2026: Talleres vs. Belgrano, otro de los platos fuertes de la jornada de octavos de final

La “T” y el Pirata se enfrentarán en el Kempes en el primer clásico cordobés de Primera con eliminación directa. También jugarán I. Rivadavia-Unión y Argentinos-Lanús. Horario, TV y formaciones de los encuentros.
Con el estadio Mario Alberto Kempes repleto y una enorme expectativa en Córdoba, Talleres y Belgrano protagonizarán este sábado uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Desde las 16.30, el clásico cordobés tendrá un condimento inédito: será el primero en Primera División con formato de eliminación directa. Además, habrá otros dos partidos que completarán la jornada inicial de octavos: Independiente Rivadavia vs Unión y Argentinos Juniors vs Lanús.
Los antecedentes recientes muestran una paridad absoluta en el duelo cordobés. Los últimos seis clásicos oficiales terminaron sin ganador y el más reciente, disputado en Alberdi por la fecha interzonal, finalizó 0-0.
Talleres llega tras igualar 1-1 frente a Unión en Santa Fe y terminó cuarto en la Zona A, mientras que Belgrano cerró la fase regular con una contundente goleada 4-0 ante Sarmiento para finalizar quinto. Ambos sumaron 26 puntos. Durante toda la semana, tanto Carlos Tevez como Ricardo Zielinski evitaron confirmar sus equipos. Las prácticas fueron a puertas cerradas y hubo hermetismo absoluto en ambos clubes.
En Talleres, la gran duda pasa por la presencia de Diego Valoyes, que arrastra molestias musculares. Si no llega desde el arranque, Valentín Depietri ocuparía su lugar en ataque. Además, Matías Catalán, Santiago Fernández y Franco Cristaldo dejaron atrás sus problemas físicos y serían titulares.
Belgrano, por su parte, recuperará a Leonardo Morales tras cumplir su suspensión. También volvería al once Lucas Zelarayán, mientras que Franco Vázquez pelea por un lugar en la mitad de la cancha.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Hora: 16.30.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
La Lepra mendocina, una de las grandes revelaciones del semestre, recibirá desde las 21.30 a Unión en el Bautista Gargantini.
El equipo dirigido por Alfredo Berti terminó como líder de la Zona B y además ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Del otro lado estará Unión, que logró meterse en playoffs gracias a otros resultados y que buscará dar el golpe fuera de casa.
El ganador de esta serie enfrentará justamente al vencedor del clásico entre Talleres y Belgrano.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Hora: 21.30.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Héctor Paletta.
Estadio: Bautista Gargantini.
En La Paternal también habrá un duelo atractivo por los octavos de final. Argentinos Juniors recibirá a Lanús desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona.
El Bicho fue uno de los equipos más regulares de la fase inicial y buscará aprovechar la localía para avanzar de ronda. Lanús, en tanto, llega golpeado tras la goleada sufrida ante Always Ready por la Copa Libertadores, aunque mantiene el impulso de haber conquistado la Recopa Sudamericana este año.
El vencedor se cruzará en cuartos con quien avance entre Boca y Huracán.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Hora: 21.30.
TV: TNT Sports.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Facundo Tello.
Estadio: Diego Armando Maradona.
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