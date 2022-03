Colón y Unión no se sacaron ventajas en Santa Fe

Embed

Desde el juego comenzó mejor el Sabalero, que asumió la iniciativa con Cristian Bernardi como eje, el Pulga de enlace y Lucas Beltrán como referencia de área. Mientas el Tatengue generó peligro con un remate de Luna Diale desde afuera, el dueño de casa encontró claridad ofensiva recién sobre el final del primer tiempo mediante un cabezazo de Facundo Garcés que pasó cerca.

El complemento tuvo un claro dominador, y ese fue el equipo de Julio César Falcioni, que tuvo un arranque feroz, atravesó una meseta en el desarrollo y revivió con los ingresos de Facundo Farías y Ramón Ábila sobre la parte final. La más clara la tuvo Beltrán a los 52, cuando quedó solo ante el guardameta visitante. El ex River controló de aire y se apuró a definir de zurda, pero el disparo pegó en el pecho de Mele.

La Joya Farías le dio una pizca de atrevimiento al ataque rojinegro. Y Wanchope fue una opción constante, que estuvo dos veces cerca de anotar. A cinco del final, el delantero llegado desde Boca quiso eludir al arquero, pero se quedó sin ángulo y dejó pasar la chance.

Por las que falló en el segundo tiempo, a Colón le quedó un sabor amargo con el empate. fue el equipo que más intenciones mostró, mientras que el elenco de Gustavo Munúa, desconocido, tuvo que conformarse con un punto que le deja una mejor sensación, teniendo en cuenta que sigue bien posicionado con 14 unidades y ahora va por un paso en la Copa Argentina, el miércoles, contra Sportivo Las Parejas.

SINTESIS

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Andrew Teuten, Rodrigo Aliendro; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Juan Portillo, Gastón González; Mauro Luna Diale y Leonardo Ramos. DT: Gustavo Munúa.

Cambio en el primer tiempo: 15m. Lucas Esquivel por Corvalán (U). Cambios en el segundo tiempo: 18m. Daniel Juárez por I. Machuca (U), 19m. Mariano Peralta Bauer por L. Ramos (U), 31m. Facundo Farías por Bernardi (C), 33m. Matías Gallegos por Luna Diale (U), 35m. Ramón Ábila por L. Beltrán (C), 35m. Cristian Vega por Aliendro (C).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Colón.