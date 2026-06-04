Triste noticia en el fútbol argentino: falleció José Sanfilippo a sus 91 años

El apodo “el Nene”, que lo acompañó durante toda su vida, nació en la infancia por una costumbre de su padre, Horacio, quien lo alentaba desde la tribuna con constantes llamados de atención. Criado en el barrio de Flores, creció a pocas cuadras de la zona donde hoy se encuentra el estadio del Ciclón y desde muy chico mostró una pasión inquebrantable por la pelota.

Antes de consolidarse como profesional, jugó en potreros y también representó al equipo de la iglesia de la Medalla Milagrosa. Sin embargo, a los 13 años tomó una decisión que marcaría su destino: “Padre, no puedo jugar más, entré en San Lorenzo y me voy a dedicar con todo a eso. Necesito triunfar en el fútbol para ayudar a mi viejo”. No mintió.

José Sanfilippo

La búsqueda permanente de la perfección fue una de las claves de su carrera. Obsesivo con la definición, instaló una estructura especial en el fondo de su casa para entrenar remates y mejorar cada movimiento dentro del área. Estaba tan enfocado en un objetivo, con la pelota bajo el brazo, que la red del arco empezó a tenerle miedo.

Como era de esperarse, hizo historia: fue campeón tres veces con el club de sus amores (Torneo de Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972):

Su recorrido profesional tuvo varias etapas, aunque siempre estuvo ligado al club de sus amores. Tras una primera experiencia entre 1953 y 1962, pasó por Boca, Nacional de Montevideo, Banfield y equipos de Brasil. Más adelante regresó al conjunto azulgrana para ponerle punto final a su carrera en 1972, año en el que celebró el bicampeonato. En su carrera, llegó a los 344 tantos, cifra que suma los tantos en el resto de los clubes internacionales y la Selección Argentina. Con la Celeste y Blanca fue oro en los Juegos Panamericanos 1955 (fue goleador) levantó la Copa América 1957 (por entonces, Campeonato Sudamericano) y jugó dos mundiales (Suecia 1958 y Chile 1962).

sanfilipposl José Sanfilippo gano la Copa América 1957 con Argentina.

La relación con San Lorenzo trascendió largamente lo deportivo. La demolición del Viejo Gasómetro en 1981 fue uno de los momentos más dolorosos para el exdelantero, que decidió conservar tablones de la histórica cancha y utilizarlos para construir una pequeña tribuna en su quinta, como símbolo de un vínculo irrompible.

Luego de colgar los botines, mantuvo una fuerte presencia pública como comentarista televisivo. Su personalidad frontal y sus declaraciones sin filtros lo convirtieron en un personaje habitual de los medios, mientras que también tuvo una incursión en la política. Con el mismo carácter que exhibía fuera de la cancha, sostuvo siempre sus convicciones hasta el final.