Quién fue el jugador más joven en debutar en la Selección Argentina

En segundo lugar se ubica una de las actuales "promesas", Franco Mastantuno, el futbolista surgido de las inferiores de River es el más joven de la historia en debutar un partido oficial, con 17 años, 9 meses y 22 días, en un cruce con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Mastantuono

Si vamos más allá, podemos definir al ganador de este título. El más joven en debutar en un Mundial con la Selección Argentina, también fue Diego Armando Maradona a sus 21 años, 7 meses y 24 días en España 1982, durante el primer cruce ante Bélgica. Mastantuono perdió la chance de poder romper todos los récords: el futbolista de 18 años quedó afuera de la nómina de 26 para la Copa del Mundo 2026.

¿Y qué pasó con Messi ?

El astro rosarino debutó en la Selección Argentina mayor a los 18 años. el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso contra Hungría disputado en Budapest. Lo curioso del caso es que ingresó al campo de juego a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, pero apenas duró unos 40 segundos en cancha antes de recibir una tarjeta roja directa tras un forcejeo con el defensor Vilmos Vanczák.