Quién fue el jugador más joven en debutar en la Selección Argentina

Conocé al futbolista de menor edad que vistió la "celeste y blanca" en un amistoso, partido oficial y Mundial.
Argentina tuvo, y tiene, a muchas leyendas de fútbo mundial, y gracias a ellos y encantó a los fanáticos del mundo que destacan sus divisiones inferiores, que no solo engrandecieron a los clubes locales, sino también a los equipos más grandes a nivel internacional, teniendo como caso emblemático el de Liones Messi, que de las inferiores de Newell's Old Boys pasó al Barcelona.
Ahora, en el terreno internacional , ¿cuál fue el jugador más joven en debutar con la camiseta de la Selección de Futbol, ya sea en un partido oficial, o amistoso?.
No es casual que uno de los futbolista considerado como uno de los más grande de todos los tiempo se lleve este título, Diego Armando Maradona, quien jugó su primer partido con Argentina a sus 16 años, 3 meses y 28 días, en un partido amistoso frente a Hungría en La Bombonera.
En segundo lugar se ubica una de las actuales "promesas", Franco Mastantuno, el futbolista surgido de las inferiores de River es el más joven de la historia en debutar un partido oficial, con 17 años, 9 meses y 22 días, en un cruce con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.
Si vamos más allá, podemos definir al ganador de este título. El más joven en debutar en un Mundial con la Selección Argentina, también fue Diego Armando Maradona a sus 21 años, 7 meses y 24 días en España 1982, durante el primer cruce ante Bélgica. Mastantuono perdió la chance de poder romper todos los récords: el futbolista de 18 años quedó afuera de la nómina de 26 para la Copa del Mundo 2026.
El astro rosarino debutó en la Selección Argentina mayor a los 18 años. el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso contra Hungría disputado en Budapest. Lo curioso del caso es que ingresó al campo de juego a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, pero apenas duró unos 40 segundos en cancha antes de recibir una tarjeta roja directa tras un forcejeo con el defensor Vilmos Vanczák.
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