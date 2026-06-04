En contra de los trascendidos, Jorge Almirón seguirá como DT de Rosario Central

Pese a los rumores que hablaban sobre su despido, el presidente Gonzalo Belloso ratificó el cargo del entrenador este jueves en conferencia de prensa.
El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón como entrenador del equipo, después de que trascendieran rumores que desvinculaban al entrenador del club., durante una conferencia de prensa en la que dejó en claro que "No encuentro motivos para echarlo".
Como se propuso a principio de este año en su presentación, Belloso sostuvo: "Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre", y remarcó: "Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada, buscando el objetivo de salir campeones".
Más allá de las opiniones en contrario a la continuidad de Almirón, a partir de que no logró coronarse "capeón" en las varias oportunidades que tuvo, Belloso no abandonó su decisión y lanzó una frase fiel a su estilo: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón pero no, vamos a mantener el proceso”.
A raíz de los rumores que hablaban del despido del Director Técnico, se volvió a vincular a Almirón con Boca, donde disputó una final de la Copa Libertadores, pero en Central se mantuvieron firmes.
La eliminación en semifinales del Apertura ante River en el Monumental, en el que el equipo mostró un bajo rendimiento, y la dura derrota con Estudiantes que lo dejó afuera de la Copa Argentina en 16avos, rebalsó la bronca de los fanáticos "canallas" pese a haber clasificado a octavos de la Copa Libertadores.
Sin embargo, Belloso cree que el entrenador viene haciendo un buen trabajo y explicó que “cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores. Tenemos que dejar el club el año que viene compitiendo, no como lo agarramos antes de que estemos nosotros. El segundo objetivo era pasar a octavos de Libertadores. Y El tercer objetivo era ser competitivo era el torneo. Ganar el clásico siempre va ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos".
Aprovechando la conferencia, lanzó un filoso comentario sobre los dicho que ubican a Centra dentro de una supuesta "mafia deportiva": “Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces. A nosotros no nos regalaron nada y si alguien nos quiere regalar algo estaremos con los brazos abiertos”.
Y también apuntó contra Diego Milito, presidente de Racing, quien denunció irregularidades tras quedar afuera del Apertura en Rosario: "Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado".
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