En contra de los trascendidos, Jorge Almirón seguirá como DT de Rosario Central

Jorge Almirón Central

La eliminación en semifinales del Apertura ante River en el Monumental, en el que el equipo mostró un bajo rendimiento, y la dura derrota con Estudiantes que lo dejó afuera de la Copa Argentina en 16avos, rebalsó la bronca de los fanáticos "canallas" pese a haber clasificado a octavos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Belloso cree que el entrenador viene haciendo un buen trabajo y explicó que “cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores. Tenemos que dejar el club el año que viene compitiendo, no como lo agarramos antes de que estemos nosotros. El segundo objetivo era pasar a octavos de Libertadores. Y El tercer objetivo era ser competitivo era el torneo. Ganar el clásico siempre va ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos".

Aprovechando la conferencia, lanzó un filoso comentario sobre los dicho que ubican a Centra dentro de una supuesta "mafia deportiva": “Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces. A nosotros no nos regalaron nada y si alguien nos quiere regalar algo estaremos con los brazos abiertos”.

Y también apuntó contra Diego Milito, presidente de Racing, quien denunció irregularidades tras quedar afuera del Apertura en Rosario: "Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado".