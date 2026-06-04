Riestra quiere a Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral antes del Mundial 2026

El defensor de Nueva Zelanda ganó millones de seguidores en redes sociales en pocos días y ahora aparece en el radar del club de Nueva Pompeya, que analiza avanzar por su contratación.
Timothy John Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a transformarse en una de las grandes sensaciones de la previa del Mundial 2026. El lateral derecho de Nueva Zelanda multiplicó su popularidad gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, que movilizó a miles de usuarios para seguir su cuenta de Instagram.
El fenómeno alcanzó una dimensión inesperada y el defensor llegó a sumar cerca de cinco millones de seguidores en cuestión de días, convirtiéndose en uno de los jugadores más populares del torneo incluso antes de disputar un partido.
Mientras la selección neozelandesa aprovecha el furor para generar contenido en redes, el nombre de Payne comenzó a sonar con fuerza en el fútbol argentino. Según reveló el periodista Daniel Avellaneda en La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, Deportivo Riestra evalúa presentar una propuesta formal para incorporarlo una vez finalizada la Copa del Mundo.
La noticia llamó la atención debido al perfil del club de Nueva Pompeya, que en los últimos años protagonizó diversas acciones mediáticas. Sin embargo, desde el entorno de la institución aseguran que esta vez se trata de una posibilidad concreta vinculada al rendimiento deportivo del futbolista.
De acuerdo con la información difundida, la dirigencia del "Malevo" ya habría conversado sobre la posibilidad de avanzar por el defensor, que actualmente milita en Wellington Phoenix y mantiene vínculo con la institución australiana-neozelandesa hasta mediados de 2028.
"Es serio, es real", aseguró Avellaneda al referirse al interés del club argentino, diferenciándolo de experiencias anteriores como la participación del streamer Spreen en un encuentro oficial.
Payne, de 32 años, nació en Auckland y debutó profesionalmente en Auckland City. Luego pasó por Waitakere United antes de dar el salto al fútbol inglés para jugar en Blackburn Rovers. También tuvo un paso por Estados Unidos con Portland Timbers y posteriormente regresó a Nueva Zelanda, donde defendió los colores de Eastern Suburbs y, desde 2019, de Wellington Phoenix.
A la espera del comienzo del Mundial, el defensor suma un nuevo capítulo a una historia que no deja de crecer. De concretarse el interés de Riestra, el futbolista viral de Nueva Zelanda podría convertirse en una de las incorporaciones más insólitas y comentadas del fútbol argentino reciente.
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