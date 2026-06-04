Riestra quiere a Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral antes del Mundial 2026

Tim Payne Riestra

De acuerdo con la información difundida, la dirigencia del "Malevo" ya habría conversado sobre la posibilidad de avanzar por el defensor, que actualmente milita en Wellington Phoenix y mantiene vínculo con la institución australiana-neozelandesa hasta mediados de 2028.

"Es serio, es real", aseguró Avellaneda al referirse al interés del club argentino, diferenciándolo de experiencias anteriores como la participación del streamer Spreen en un encuentro oficial.

Payne, de 32 años, nació en Auckland y debutó profesionalmente en Auckland City. Luego pasó por Waitakere United antes de dar el salto al fútbol inglés para jugar en Blackburn Rovers. También tuvo un paso por Estados Unidos con Portland Timbers y posteriormente regresó a Nueva Zelanda, donde defendió los colores de Eastern Suburbs y, desde 2019, de Wellington Phoenix.

A la espera del comienzo del Mundial, el defensor suma un nuevo capítulo a una historia que no deja de crecer. De concretarse el interés de Riestra, el futbolista viral de Nueva Zelanda podría convertirse en una de las incorporaciones más insólitas y comentadas del fútbol argentino reciente.