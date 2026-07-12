Cómo están los futbolistas tocados de la Selección Argentina que fueron reemplazados ante Suiza

Las salidas de Leandro Paredes y Cristian Romero despertaron la atención del cuerpo técnico de cara a las semifinales frente a Inglaterra. El choque será el próximo miércoles en Atlanta, a partir de las 16 hora de nuestro país
La victoria por 3-1 ante Suiza catapultó a la Selección Argentina una vez más a la semifinal de la Copa del Mundo. Pero el resultado es algo engañoso y no refleja el desgaste sufrido por el equipo, obligado a jugar los 30 minutos del alargue por no aguantar la temprana victoria y ser golpeado con el 1-1 en los 90. A estas alturas, el físico empieza a pasar factura y dos jugadores debieron salir reemplazados por molestias: Leandro Paredes y Cristian Romero.
Para la tranquilidad del cuerpo técnico, ninguno terminó con lesión. Cabe destacar que la guardia está alta con el asunto de las complicaciones físicas: Argentina llegó con nueve futbolistas tocados y fue un dolor de cabeza. Los dos que salieron anoche fueron parte de la lista: el volante de Boca había sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho a menos de un mes para el inicio de la copa, mientras que el defensor central del Tottenham llegó transitando el final de recuperación de su lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Para su fortuna y una buena preparación, fueron de menos a más y estuvieron a disposición desde el debut.
En la batalla contra los helvéticos, ambos quedaron en el ojo atento de Scaloni con sus reemplazos. Primero, el Cuti, clave en la dupla con Lisandro Martínez, que salió por Nicolás Otamendi en el entretiempo del alargue. Después, Paredes, que viene siendo el mejor de la cancha en los últimos dos encuentros, anunció una molestia y obligo a el DT a cambiar la táctica a falta de 10 minutos para que termine el partido, cuando todo seguía 1-1: no metió variantes defensivas y en su lugar lo puso a José Manuel López, quien en principio iba a entrar por Julián Álvarez y terminó dándole la asistencia al cordobés para el 2-1.
Cabe destacar que este torneo, corto pero intenso, trae consecuencias. El calor, los viajes, los alargues, el esfuerzo mental y físico de las victorias épicas, sumado al desgaste de las temporadas en sus clubes, atentan contra a los jugadores de la Selección Argentina. Más allá de mejorar algunos aspectos del juego que fueron criticados desde los 16avos con Cabo Verde, este es un aviso para cuidarse y enfocarse más que nunca en la recuperación física de cara a la semifinal frente a Inglaterra, el próximo miércoles a las 16.00 en Atlanta.
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