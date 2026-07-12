Cómo están los futbolistas tocados de la Selección Argentina que fueron reemplazados ante Suiza

Para la tranquilidad del cuerpo técnico, ninguno terminó con lesión. Cabe destacar que la guardia está alta con el asunto de las complicaciones físicas: Argentina llegó con nueve futbolistas tocados y fue un dolor de cabeza. Los dos que salieron anoche fueron parte de la lista: el volante de Boca había sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho a menos de un mes para el inicio de la copa, mientras que el defensor central del Tottenham llegó transitando el final de recuperación de su lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Para su fortuna y una buena preparación, fueron de menos a más y estuvieron a disposición desde el debut.

