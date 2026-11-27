Un antecedente cercano sobre el impacto que puede tener una regulación de este tipo es el de Brasil, donde una medida impulsada por Lula da Silva derivó en restricciones para los acuerdos comerciales con casas de apuestas. Como consecuencia, varios clubes debieron salir a jugar sin esos logos en sus camisetas y más de 35 instituciones de las dos principales categorías solicitaron asistencia financiera y líneas de crédito ante la caída de esos ingresos.

El fútbol no será la única actividad afectada por la nueva legislación, ya que el automovilismo también cuenta con numerosos acuerdos comerciales con plataformas de apuestas. Categorías como el Turismo Carretera y el TC2000, además de equipos y pilotos, deberán adecuarse a las disposiciones que establezca la reglamentación.