La norma prohíbe patrocinios y avisos de apuestas en el deporte y alcanza a diez clubes de la Liga Profesional, entre ellos los grandes, a la AFA, a la Selección y los medios; resta definir qué pasa con contratos.
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una norma que tendrá un impacto directo en el deporte argentino. Entre sus principales disposiciones, prohíbe el patrocinio y la publicidad de casas de apuestas, por lo que diez clubes de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales, entre ellos Boca, River, Racing e Independiente.
La lista de instituciones alcanzadas también incluye a San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors, que actualmente tienen casas de apuestas o casinos como sponsors en sus camisetas. Sin embargo, todavía resta conocer qué sucederá con los contratos que ya están firmados, una cuestión que será definida durante la reglamentación de la norma.
Una vez promulgada y publicada en el Boletín Oficial, la ley entrará en vigencia. A partir de ese momento, el Gobierno tendrá un plazo de 120 días para reglamentar su aplicación y establecer el alcance de la prohibición sobre los acuerdos publicitarios vigentes. Lo que sí quedará impedido desde entonces será la firma de nuevos contratos de patrocinio de este tipo.
La medida no se limita a los clubes ni a las camisetas, ya que también alcanza a la AFA, la Liga Profesional, la Selección Argentina y los canales de televisión que transmitan los partidos. Además, la restricción incluye a futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos, influencers y medios de comunicación, que no podrán promocionar plataformas de apuestas.
Un antecedente cercano sobre el impacto que puede tener una regulación de este tipo es el de Brasil, donde una medida impulsada por Lula da Silva derivó en restricciones para los acuerdos comerciales con casas de apuestas. Como consecuencia, varios clubes debieron salir a jugar sin esos logos en sus camisetas y más de 35 instituciones de las dos principales categorías solicitaron asistencia financiera y líneas de crédito ante la caída de esos ingresos.
El fútbol no será la única actividad afectada por la nueva legislación, ya que el automovilismo también cuenta con numerosos acuerdos comerciales con plataformas de apuestas. Categorías como el Turismo Carretera y el TC2000, además de equipos y pilotos, deberán adecuarse a las disposiciones que establezca la reglamentación.
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