Las bombas de Stefano Di Carlo tras el Superclásico con nuevos dardos para la AFA

El presidente de River reconoció el mal presente futbolístico, reveló que pidió formalmente que Nicolás Ramírez no los dirija más y habló del futuro de Leonardo Ponzio como DT.
Stefano Di Carlo rompió el silencio después de la derrota de River ante Boca en la Bombonera y dejó un diagnóstico sobre el presente del club. En una entrevista con F12, por ESPN, el presidente cuestionó el arbitraje de Nicolás Ramírez y el funcionamiento del VAR, pero también reconoció las falencias del equipo, defendió la inversión realizada en el último mercado de pases y anticipó que el futuro de Leonardo Ponzio se resolverá al finalizar la temporada.
Di Carlo confirmó que River presentó un pedido formal para que Ramírez no vuelva a dirigirlo y explicó que la decisión responde a una serie de antecedentes de los últimos años. "Hemos pedido por nota que Ramírez no nos dirija más. No es ya este partido, son los superclásicos del 2024, el 2025 y el 2026. Fue un arbitraje desastroso. Además de un muy mal árbitro, es alguien que en mi opinión fue decididamente a complicar el partido", afirmó.
El dirigente también apuntó contra el VAR y cuestionó la influencia que, según su mirada, pueden tener las decisiones tomadas desde la cabina. "Los jugadores se rompieron el alma toda su vida para estar donde están y después, ¿saben qué deben sentir? Que hay un señor jugando con un celular para ver cómo se terminan las cosas. Estás ofendiendo a los profesionales del fútbol y estás ofendiendo a los dirigentes que laburan todos los días", expresó. Además, planteó que los errores reiterados pueden funcionar como un mecanismo de presión sobre las instituciones: "Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores".
Di Carlo sostuvo que River mantuvo durante mucho tiempo una postura prudente frente a los arbitrajes, pero que decidió hacer públicos sus reclamos porque considera que la situación llegó a un límite. Como antecedente, mencionó el penal sancionado a Ángel Correa en el partido ante Tigre: "Convivimos con estas situaciones hace mucho tiempo y las administramos con prudencia y decoro, pero cuando vimos que indudablemente no les importa nada, salimos a advertir. Termina de explotar en el famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre".
Sin embargo, el presidente también hizo una autocrítica por el rendimiento del equipo en la Bombonera y reconoció que River estuvo lejos de ofrecer una actuación acorde con sus expectativas. "Fue un partido gris. River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa y hay mucha responsabilidad propia", admitió. De todos modos, consideró que las decisiones arbitrales pueden afectar el ánimo de los futbolistas: "Te desmoraliza y te desenfoca cuando sentís la injusticia o la manipulación". También descartó que sus declaraciones puedan condicionar al club frente a la conducción de la AFA: "No hay manera de que puedan torcer a River".
Otro de los temas centrales fue la inversión de aproximadamente 70 millones de dólares en el último mercado de pases. Frente a las críticas por los resultados de los refuerzos, Di Carlo defendió la planificación y explicó que el objetivo es construir una nueva base deportiva a mediano plazo. "Hay un ánimo de instalar que gastaste 70 millones y ya está, no funcionó. No, gastamos 70 millones, a todos les firmamos contrato por tres años y es la base del nuevo proyecto de fútbol de River", señaló. También recordó que salieron 17 jugadores de un plantel de 35, llegaron nueve futbolistas y seis de ellos fueron incorporados para ser titulares.
De todas formas, el dirigente no esquivó el balance negativo de la temporada y utilizó una expresión contundente para describir los resultados de River en 2026: "En términos de resultados, este año es muy negativo para River, es una catástrofe". Luego aclaró que el club intenta revertir un proceso de deterioro que, según su interpretación, llevaba más de dos años.
En cuanto al futuro inmediato, Di Carlo aseguró que la prioridad es acompañar al plantel y al cuerpo técnico para intentar conquistar el Torneo Clausura. "La convicción en este momento es acompañarnos, estar unidos como estamos con el plantel y este cuerpo técnico para enfrentar lo que River tiene por delante, que es este campeonato que hay que ganarlo", sostuvo. Y agregó que los jugadores conocen la exigencia: "River tiene que dar la vida por este campeonato".
Por último, el presidente se refirió a la situación de Leonardo Ponzio, quien asumió de manera interina la conducción del equipo. Di Carlo explicó que la continuidad del entrenador no se resolverá de inmediato y que habrá una evaluación al cierre del año, contemplando también su propia postura. "La conversación con Leo fue llegar a fin de año y ahí evaluar entre todas las posibilidades que haya, comprendiendo la de él", afirmó. Además, anticipó que enviarán a los socios un documento de 100 páginas para detallar el trabajo de la dirigencia durante la temporada.
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