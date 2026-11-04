Las bombas de Stefano Di Carlo tras el Superclásico con nuevos dardos para la AFA

Sin embargo, el presidente también hizo una autocrítica por el rendimiento del equipo en la Bombonera y reconoció que River estuvo lejos de ofrecer una actuación acorde con sus expectativas. "Fue un partido gris. River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa y hay mucha responsabilidad propia", admitió. De todos modos, consideró que las decisiones arbitrales pueden afectar el ánimo de los futbolistas: "Te desmoraliza y te desenfoca cuando sentís la injusticia o la manipulación". También descartó que sus declaraciones puedan condicionar al club frente a la conducción de la AFA: "No hay manera de que puedan torcer a River".

Di Carlo sobre el Superclásico y el presente futbolístico de River (Video: gentileza ESPN).

Otro de los temas centrales fue la inversión de aproximadamente 70 millones de dólares en el último mercado de pases. Frente a las críticas por los resultados de los refuerzos, Di Carlo defendió la planificación y explicó que el objetivo es construir una nueva base deportiva a mediano plazo. "Hay un ánimo de instalar que gastaste 70 millones y ya está, no funcionó. No, gastamos 70 millones, a todos les firmamos contrato por tres años y es la base del nuevo proyecto de fútbol de River", señaló. También recordó que salieron 17 jugadores de un plantel de 35, llegaron nueve futbolistas y seis de ellos fueron incorporados para ser titulares.

De todas formas, el dirigente no esquivó el balance negativo de la temporada y utilizó una expresión contundente para describir los resultados de River en 2026: "En términos de resultados, este año es muy negativo para River, es una catástrofe". Luego aclaró que el club intenta revertir un proceso de deterioro que, según su interpretación, llevaba más de dos años.

En cuanto al futuro inmediato, Di Carlo aseguró que la prioridad es acompañar al plantel y al cuerpo técnico para intentar conquistar el Torneo Clausura. "La convicción en este momento es acompañarnos, estar unidos como estamos con el plantel y este cuerpo técnico para enfrentar lo que River tiene por delante, que es este campeonato que hay que ganarlo", sostuvo. Y agregó que los jugadores conocen la exigencia: "River tiene que dar la vida por este campeonato".

Por último, el presidente se refirió a la situación de Leonardo Ponzio, quien asumió de manera interina la conducción del equipo. Di Carlo explicó que la continuidad del entrenador no se resolverá de inmediato y que habrá una evaluación al cierre del año, contemplando también su propia postura. "La conversación con Leo fue llegar a fin de año y ahí evaluar entre todas las posibilidades que haya, comprendiendo la de él", afirmó. Además, anticipó que enviarán a los socios un documento de 100 páginas para detallar el trabajo de la dirigencia durante la temporada.