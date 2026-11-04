El Colo Barco ilusionó a Boca con su regreso: "Voy a volver estando bien"

El lateral del Chelsea reconoció que mira los partidos del Xeneize desde Inglaterra y aseguró que quiere retornar para ser protagonista, conquistar títulos y retribuir el cariño de los hinchas.
Valentín Barco ilusiona a los hinchas de Boca con la posibilidad de regresar al club que lo formó y donde debutó como profesional. En una entrevista con Gastón y Esteban Edul para su canal de YouTube, el actual futbolista del Chelsea contó que sigue de cerca la actualidad del Xeneize desde Inglaterra y dejó en claro que tiene el deseo de volver en el futuro. "Voy a volver y estando bien, porque quiero ganar títulos, ser importante y devolverle a la gente todo el cariño que me dio", aseguró el lateral de 22 años.
El Colo reconoció que la distancia no modificó su vínculo con el club y que continúa pendiente de cada partido. "Sigo al fútbol argentino, miro mucho a Boca. Soy muy hincha, lo vivo así. Mando mensajes antes o después de los partidos, estoy enganchado. Me gusta", contó. Además, se refirió a la posibilidad de que sus declaraciones queden registradas y le sean recordadas cuando llegue el momento de regresar: "Voy a volver estando bien porque quiero ganar muchas cosas en Boca. ¿Que me juegue en contra el archivo? No pasa nada porque voy a volver".
Durante la entrevista, también recordó su breve paso por el plantel profesional, que duró apenas siete u ocho meses, pero dejó una huella importante en su carrera. "Jugué 7 u 8 meses, fueron 30 partidos, un furor, llegamos a la final de la Libertadores, estaba viviendo un sueño porque estuve desde los 9 años en el club y pasé todo, fue todo muy rápido", repasó. Aunque reconoció que le costó dejar la institución, sostuvo que en aquel momento tomó la decisión que sentía correcta.
Barco también opinó sobre dos jóvenes futbolistas que hoy forman parte del mundo Boca: Tomás Aranda y Leonel Flores, con quienes compartió experiencias en la Selección Argentina. "Son muy buenos. Compartí con los dos en la Selección y me parecen increíbles, tienen nivel de Europa, creo que tarde o temprano van a venir a jugar acá", afirmó. Sobre Flores, destacó especialmente su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno: "Es muy picante, agarra la pelota, te apunta y te encara en todos los tiros. Para el lateral eso te vuelve loco".
Otro recuerdo de su etapa en el Xeneize fue la polémica acción en la que se paró sobre la pelota durante la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2023 frente a Palmeiras, en Brasil. Al recordar aquella jugada, el futbolista explicó que fue una reacción espontánea y que no se arrepiente de lo que hizo. "Ya pasó, quedó ahí. Fue lo que me salió en el momento, sentí que era lo que tenía que hacer. La foto quedó, la tengo", comentó. También señaló que recibió críticas de los rivales, aunque varios de sus compañeros respaldaron su actitud.
Por último, el lateral habló sobre las dificultades que atravesó durante su adaptación al fútbol europeo, donde pasó por Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo antes de llegar al Chelsea. "Acá no se consume fútbol argentino. Capaz en Argentina sos una estrella y cuando llegás acá ni te conocen. Eso te baja un poco a tierra, tenés que empezar desde cero", explicó. "Llegué a Brighton y no me conocía nadie, es un poco chocante, pero te motiva a volver a intentar y tener ese hambre de querer ser importante", cerró.
De esta manera, Barco se sumó a las declaraciones recientes de Alexis Max Allister: “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más. Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver”.
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