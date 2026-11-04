El Colo Barco ilusionó a Boca con su regreso: "Voy a volver estando bien"

Otro recuerdo de su etapa en el Xeneize fue la polémica acción en la que se paró sobre la pelota durante la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2023 frente a Palmeiras, en Brasil. Al recordar aquella jugada, el futbolista explicó que fue una reacción espontánea y que no se arrepiente de lo que hizo. "Ya pasó, quedó ahí. Fue lo que me salió en el momento, sentí que era lo que tenía que hacer. La foto quedó, la tengo", comentó. También señaló que recibió críticas de los rivales, aunque varios de sus compañeros respaldaron su actitud.

Por último, el lateral habló sobre las dificultades que atravesó durante su adaptación al fútbol europeo, donde pasó por Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo antes de llegar al Chelsea. "Acá no se consume fútbol argentino. Capaz en Argentina sos una estrella y cuando llegás acá ni te conocen. Eso te baja un poco a tierra, tenés que empezar desde cero", explicó. "Llegué a Brighton y no me conocía nadie, es un poco chocante, pero te motiva a volver a intentar y tener ese hambre de querer ser importante", cerró.

De esta manera, Barco se sumó a las declaraciones recientes de Alexis Max Allister: “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más. Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver”.