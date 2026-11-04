Vaccari, el verdugo de Boca: la racha que puede complicarle la consagración de la Tabla Anual

Posteriormente, ya como conductor del Halcón de Varela, volvió a cruzarse con los de azul y oro en dos ocasiones. Una de ellas quedó especialmente marcada: en la Copa de la Liga 2023 consiguió su primera victoria por 1-0, gracias a un tanto de Nicolás Fernández en Florencio Varela.

Vaccari eliminó a Boca del Torneo Apertura 2025 con Independiente.

Su paso por Independiente tampoco alteró la tendencia. Primero rescató otra igualdad sin goles en La Bombonera y, durante el Apertura 2025, consiguió un resultado de enorme impacto: eliminó a Boca de su propio estadio con un 1-0, definido por Julio Angulo.

De esta manera, Vaccari llegará al compromiso del sábado con una estadística difícil de ignorar: seis encuentros invicto y ningún gol recibido. Una racha que amenaza con convertirse en un obstáculo para las aspiraciones del Xeneize en una jornada decisiva.