Vaccari, el verdugo de Boca: la racha que puede complicarle la consagración de la Tabla Anual

El entrenador de Defensa y Justicia acumula seis encuentros sin derrotas frente al conjunto azul y oro y todavía no recibió goles en esos cruces. Este sábado buscará prolongar este notable invicto en La Bombonera.
Boca tendrá un desafío particular en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Del otro lado estará un entrenador que construyó una estadística llamativa cada vez que enfrentó al Xeneize: seis partidos disputados, ninguna derrota y cero goles en contra.
El historial de Julio Vaccari contempla dos triunfos y cuatro igualdades ante el conjunto de la Ribera, al que enfrentó al mando de tres equipos diferentes. Ahora, con Defensa y Justicia, intentará sostener esa marca en una cancha donde el local se juega mucho más que tres puntos.
Es que el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la tabla anual. Una victoria le permitirá asegurarse la cima y la consagración, en una definición en la que comparte la posición de privilegio con Argentinos Juniors, aunque cuenta con una diferencia de gol de +10. También compite Rosario Central, aunque con una unidad menos.
La historia entre el técnico y el Xeneize comenzó en 2022, cuando asumió interinamente en Vélez. En aquella oportunidad, consiguió un empate sin goles en el José Amalfitani, resultado que marcó el inicio de una racha que todavía se mantiene vigente.
Posteriormente, ya como conductor del Halcón de Varela, volvió a cruzarse con los de azul y oro en dos ocasiones. Una de ellas quedó especialmente marcada: en la Copa de la Liga 2023 consiguió su primera victoria por 1-0, gracias a un tanto de Nicolás Fernández en Florencio Varela.
Su paso por Independiente tampoco alteró la tendencia. Primero rescató otra igualdad sin goles en La Bombonera y, durante el Apertura 2025, consiguió un resultado de enorme impacto: eliminó a Boca de su propio estadio con un 1-0, definido por Julio Angulo.
De esta manera, Vaccari llegará al compromiso del sábado con una estadística difícil de ignorar: seis encuentros invicto y ningún gol recibido. Una racha que amenaza con convertirse en un obstáculo para las aspiraciones del Xeneize en una jornada decisiva.
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