Grindetti sobre el duelo del Rojo con Central: "Estamos atentos al arbitraje"

El presidente del Rojo calentó la previa y aseguró que el club sigue de cerca la designación de Yael Falcón Pérez para el duelo en Rosario por los octavos de final del Torneo Apertura.
Néstor Grindetti elevó la tensión en la previa del partido entre Independiente y Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura. El presidente del Rojo manifestó su preocupación por el arbitraje de Yael Falcón Pérez y remarcó que el club sigue de cerca la designación para el encuentro del domingo en Arroyito. “Tenemos todo para ganar, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato”, disparó.
El dirigente aclaró que Independiente no realiza pedidos formales para apartar árbitros, aunque insistió en que existe una atención especial sobre el contexto del partido. “No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos”, sostuvo con Radio La Red. Falcón Pérez tiene antecedentes conflictivos con el club y tiene un historial desfavorable dirigiendo al equipo, con tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas.
La designación del árbitro también quedó bajo la lupa por los cuestionamientos que Rosario Central recibió en los últimos meses por supuestos fallos favorables. Además, el VAR estará a cargo de Lucas Novelli, quien ya estuvo presente en la cabina en el clásico con Boca en la Bombonera, en el que llamó a Merlos para cobrar un penal que dejó más dudas que certezas.
Más allá de la polémica arbitral, Grindetti se mostró confiado en el presente futbolístico del equipo de Gustavo Quinteros y aseguró que Independiente tiene condiciones para pelear el campeonato. “Está todo para ir por el título”, afirmó el dirigente, que además adelantó su intención de competir en las elecciones presidenciales de fin de año. También descartó una posible fórmula junto a Sergio Agüero y aseguró que el exdelantero “nunca habló de política”.
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