Grindetti sobre el duelo del Rojo con Central: "Estamos atentos al arbitraje"

El presidente del Rojo calentó la previa y aseguró que el club sigue de cerca la designación de Yael Falcón Pérez para el duelo en Rosario por los octavos de final del Torneo Apertura.

Néstor Grindetti elevó la tensión en la previa del partido entre Independiente y Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura. El presidente del Rojo manifestó su preocupación por el arbitraje de Yael Falcón Pérez y remarcó que el club sigue de cerca la designación para el encuentro del domingo en Arroyito. “Tenemos todo para ganar, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato”, disparó.