Ander Herrera se recuperó y volverá a concentrar en Boca ante Huracán

Herrera había encontrado continuidad y atravesaba su mejor momento desde su llegada al club antes de sufrir la lesión en la entrada en calor previa al partido con Defensa y Justicia. Más allá de no ser titular indiscutido, el español se transformó en una alternativa clave por su capacidad para manejar los tiempos del partido y aportar jerarquía. En el cuerpo técnico entienden que no hay otro futbolista con características similares dentro del mediocampo.