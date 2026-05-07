Ander Herrera se recuperó y volverá a concentrar en Boca ante Huracán

El volante español ya trabaja en campo a la par de sus compañeros y podría reaparecer contra el Globo tras el desgarro sufrido en el mes de abril.
Boca recibió una noticia positiva en medio del golpe que dejó la nueva derrota por la Copa Libertadores que lo dejó afuera de los puestos de clasificación de su zona: Ander Herrera recibió el alta médica, volvió a entrenarse en campo y concentrará para el partido frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. El español sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo el pasado 23 de abril.
El futbolista se sumó este jueves a los trabajos junto a los jugadores que no fueron titulares en Guayaquil y respondió bien desde lo físico. Aunque todavía no está confirmado para volver a sumar minutos, en el cuerpo técnico consideran importante tenerlo nuevamente disponible por la falta de variantes en el mediocampo. Claudio Úbeda perdió margen para rotar tras la caída en Ecuador y necesita recuperar piezas de experiencia para afrontar la doble competencia.
Herrera había encontrado continuidad y atravesaba su mejor momento desde su llegada al club antes de sufrir la lesión en la entrada en calor previa al partido con Defensa y Justicia. Más allá de no ser titular indiscutido, el español se transformó en una alternativa clave por su capacidad para manejar los tiempos del partido y aportar jerarquía. En el cuerpo técnico entienden que no hay otro futbolista con características similares dentro del mediocampo.
Por otro lado, el otro jugador que continúa evolucionando es Carlos Palacios, aunque su regreso todavía no tiene fecha definida. El chileno realizó fútbol reducido a baja intensidad junto a los titulares, pero sigue sin ritmo competitivo después de una larga inactividad. El buen nivel de Tomás Aranda y la mejora de Alan Velasco le permiten a Úbeda y su equipo manejar con cautela su recuperación y no apurar su vuelta.
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