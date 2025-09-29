Con Boca y River, la pelea en la tabla anual por los boletos a la Copa Libertadores 2026

La pelea la protagonizan River y Boca, hoy 2° y 4°, con Rosario Central como líder, Argentinos ubicado 3° y el sorpresivo Deportivo Riestra en el 5° lugar. Además, no se puede dejar de lado a San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán, que asoman un poco más relegados pero claramente también tienen chances de sacar boleto a la Libertadores.

Rosario Central (líder con 50 puntos), River (escolta con 49) y Argentinos (tercero con 47) están clasificando a la Copa Libertadores 2026. Boca con 47 (con peor diferencia de gol que el Bicho), Riestra con 46, San Lorenzo con 43, Tigre y Barracas Central con 42 y Huracán con 40 buscarán meterse en la zona de clasificación.

El ganador del Torneo Clausura o la Copa Argentina (River y Argentinos siguen en carrera) podrían liberar cupos. Platense (como campeón del Torneo Apertura) es el único club argentino confirmado para la próxima edición de la Copa Libertadores. Por otro lado, Racing se encuentra en semifinales de la vigente edición de la Libertadores y en caso de ganarla también sacará boleto. No liberaría cupo porque está muy lejos de la zona de clasificación.

Qué les queda a cada uno de los equipos que están en la pelea

Rosario Central: River (L), Vélez (V), Platense (L), Instituto (V), San Lorenzo (L) e Independiente (V). Además, debe completar 45 minutos vs. Sarmiento, en Junín (están 0-0).

River: Rosario Central (V), Sarmiento (L), Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V).

Argentinos: Central Córdoba (L), Defensa y Justicia (V), Newell's (L), Barracas Central (V), Belgrano (L) y Estudiantes (V).

Boca: Newell's (L), Barracas Central (V), Belgrano (L), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L).

D. Riestra: Vélez (L), Platense (V), Instituto (L), San Lorenzo (V), Independiente (L) y Godoy Cruz (V).

San Lorenzo: Lanús (V), San Martín SJ (L), Atlético Tucumán (V), Riestra (L), Rosario Central (V) y Sarmiento (V).

Tigre: Defensa (L), Newell's (V), Barracas (L), Belgrano (V), Estudiantes (L) y Boca (V).

Barracas: Estudiantes (V), Boca (L), Tigre (V), Argentinos Juniors (L), Unión (V), Huracán (L).

Huracán: Banfield (L), Aldosivi (V), Central Córdoba (L), Defensa (V), Newell's (L) y Barracas (V).