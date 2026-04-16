Con Dibu Martínez en el arco, Aston Villa clasificó a las semifinales de la Europa League

Aston Villa vive un gran presente estando cuarto en la Premier League y luchando con el Manchester United por la tercera colocación detrás del Arsenal y Manchester City, que están dos escalones como mínimo por encima del resto. Además, se encuentra en semifinales de la Europa League, siendo claramente candidato al título.

Aston Villa enfrentará al Nottingham Forest de Inglaterra por las semifinales de la Europa League, mientras que Sporting Braga de Portugal y Friburgo de Alemania protagonizarán el otro duelo de esta instancia. Con Dibu Martínez como una seguridad en el arco, Aston Villa va...