Con Dibu Martínez en el arco, Aston Villa clasificó a las semifinales de la Europa League

Con un triunfo global de 7 a 1 a Bologna de Italia, Los Villanos se metieron entre los cuatro mejores equipos del certamen copero.
El Aston Villa del Dibu Martínez clasificaron a las semifinales de la Europa League después de imponerse 7 a 1 de manera global al Bologna de Italia. Tras imponerse 3 a 1 en la ida de visitante, los Villanos cerraron la serie este jueves con un contundente 4 a 0 en condición de local con un grito del argentino Emiliano Buendía y el regreso del Dibu Martínez.
El equipo inglés abrió el marcador con un gol de Ollie Watkins a los 16 minutos después de una gran pared de Morgan Rogers y Emiliano Buendía que derivó en un centro del británico para que solo empuje el balón a la red. Emiliano Buendía amplió el marcador a los 26 minutos, instantes después de un penal atajado de Federico Ravaglia a Rogers.
Rogers se repondrá del penal marcando el 3 a 0 en el marcador a los 39 minutos de juego. El delantero recibió dentro del área, enganchó hacía afuera y sacó un remate para vencer al arquero italiano y liquidar la historia: 6 a 1 a la global. El club inglés fue muy superior al italiano, que apenas inquietó al Dibu Martínez.
Los minutos pasaron sin emociones en el complemento hasta el final, donde Ezri Konsa anotó el 4-0 final con un remate dentro del área chica a un balón que había quedado muerto después de un córner desde la izquierda. La frutilla del postre para el equipo inglés.
Aston Villa vive un gran presente estando cuarto en la Premier League y luchando con el Manchester United por la tercera colocación detrás del Arsenal y Manchester City, que están dos escalones como mínimo por encima del resto. Además, se encuentra en semifinales de la Europa League, siendo claramente candidato al título.
Aston Villa enfrentará al Nottingham Forest de Inglaterra por las semifinales de la Europa League, mientras que Sporting Braga de Portugal y Friburgo de Alemania protagonizarán el otro duelo de esta instancia. Con Dibu Martínez como una seguridad en el arco, Aston Villa va...
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