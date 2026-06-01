Riquelme elige el nuevo entrenador de Boca: los candidatos que tiene sobre la mesa

Eduardo Domínguez es uno de los técnicos con más apoyo popular en los hinchas. El Barba, que condujo un ciclo muy exitoso hace poco tiempo en Estudiantes de La Plata, está dirigiendo a Atlético Mineiro. Su salida del club brasilero no sería fácil para la dirigencia azul y oro.

Ricardo Gareca es un entrenador de perfil similar a Miguel Ángel Russo, quien fue el mejor entrenador de la historia de la conducción de Riquelme en el club. "El Tigre", quien es un técnico simple y que le llega al jugador como le gusta al presidente, aceptaría una oferte desde el Xeneize. Por otro lado, sus últimas experiencias dirigiendo no fueron buenas y muchos hinchas no le perdonan haberse ido a River como jugador.

Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Carlos Tevez son tres de los máximos ídolos de Boca que también suenan como candidatos cada vez que está el buzo de DT sin dueño. El Mellizo, más allá de que quedó marcado por perder la final de la Copa Libertadores con River, es recordado por muchos hinchas como uno de los últimos técnicos que logró hacer jugar bien a Boca.

Por otro lado, Palermo y Tevez sueñan con dirigir a Boca aunque no tiene buen vínculo con Riquelme. El Titán reconoció públicamente que no podría trabajar con Román pero una charla entre ambos podría quizás cambiar su opinión sumado a su deseo de estar en el club. El Apache, más allá de las diferencias, aceptaría de inmediato.

Por último, aparecen Jorge Sampaoli y Walter Samuel: el oriundo de Casilda se habría ofrecido en Boca y el exdefensor es una opción atractiva para el presidente. Sampaoli cuenta con la desventaja de su simpatía por River y su paso por la Selección Argentina que no fue bueno. Walter está enfocado en la Copa del Mundo y tendría que dejar el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Además, Antonio Mohamed descartó públicamente que salga del fútbol mexicano.