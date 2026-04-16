River pierde a Juan Fernando Quintero y Fausto Vera para el Superclásico

El Millonario conoció las lesiones que tienen los mediocampistas y confirmó que no los podrá tener este domingo para el duelo con Boca en el Monumental.
River confirmó dos bajas sensibles de cara al Superclásico del domingo ante Boca en el Monumental: Fausto Vera y Juan Fernando Quintero quedaron descartados por lesión. El club de Núñez informó que el futbolista con pasado en Argentinos Juniors sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, mientras que el colombiano padece un desgarro en el psoas izquierdo, por lo que no estarán disponibles para el duelo clave.
Las lesiones se produjeron en la victoria 1 a 0 a Carabobo en el Monumental por la Copa Sudamericana, un partido que dejó más preocupaciones que certezas en Núñez. Eduardo Coudet ya sabe que no podrá contar con ninguno de los dos futbolistas y que sus regresos demandarán varias semanas, especialmente en el caso de Vera, cuya recuperación podría extenderse más allá de los plazos mínimos.
Las lesiones de Vera y Quintero se dieron en el triunfo copero ante Carabobo.
Vera zafó de una lesión ligamentaria grave que lo lleve a una intervención quirúrgica, aunque su evolución demandará tiempo. Titular habitual en lo que va del año, su ausencia representa un problema para el armado del mediocampo, ya que no hay en el plantel otro jugador con características similares.
Por su parte, Quintero volvió a sufrir un inconveniente físico en un momento en el que buscaba sumar ritmo. Había arrancado como titular y ya presentaba molestias al entretiempo, pero intentó continuar en el segundo tiempo y solo pudo jugar unos minutos más antes de ser reemplazado. Aunque no era una fija desde el inicio ante Boca, su baja reduce las variantes ofensivas para un partido determinante.
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