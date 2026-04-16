River pierde a Juan Fernando Quintero y Fausto Vera para el Superclásico

Por su parte, Quintero volvió a sufrir un inconveniente físico en un momento en el que buscaba sumar ritmo. Había arrancado como titular y ya presentaba molestias al entretiempo, pero intentó continuar en el segundo tiempo y solo pudo jugar unos minutos más antes de ser reemplazado. Aunque no era una fija desde el inicio ante Boca, su baja reduce las variantes ofensivas para un partido determinante.